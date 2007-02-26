سالانه 12 میلیون انسان بر اثر گرفتگی عروق می میرند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، پرفسور منوچهر جعفریان در نخستین سمینار تغذیه در دانشگاه هنر کرج اظهار داشت: در جهان از هر 100 نفر 50 نفر به بیماری های قلب و عروق مبتلا هستند و نیمی از آنها به دلیل سکته های قلبی جان خود را از دست می دهند.

این متخصص علم تغذیه افزود: زندگی ناسالم ، هیجان ها و استرس های بیش از حد، استفاده از مواد غذایی و خوراکی های فاقد ارزش و زیانبار از قبیل چیپس ، پفک و ... ، استفاده از سیگار و مشروبات الکلی همچنین عدم تحرک کافی از عوامل اصلی گرفتگی عروق است.

جعفریان ؛ نقصان ویتامین E و C ، ناکافی بودن امگا 3 در بدن و فشار خون بالا را از دیگر علت های ابتلا به بیماری گرفتگی عروق اعلام کرد.

وی تصریح کرد: عنوان بیماری هایی نظیر بالا بودن کلسترول خون و ... آن از سوی برخی پزشکان تنها جنبه تجاری و فروش داروهای مربوط به آن را دارد زیرا ساختار عروق در بدن همه انسان ها یکسان است و افزایش کلسترول خون نمی تواند دلیل موجه و قابل قبولی برای گرفتگی عروق باشد.

جعفریان ادامه داد: تغذیه ناسالم و عدم آگاهی مردم از این علم تنها علت گرفتگی عروق و بیماری های قلبی است.

این متخصص علم تغذیه خاطر نشان کرد : اگر به جای صرف وقت و هزینه های هنگفت برای پیوند اعضایی نظیر قلب و کلیه ، علم تغذیه به مردم معرفی شود از بروز بسیاری از بیماری های خطرناک در انسان جلوگیری می شود و نیاز به پیوند اعضای از کارافتاده بدن انسان به صفر می رسد.

در این سمینار که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر کرج برگزار شد ، جمعی از دانشجویان رشته های مختلف هنری ، اساتید و علاقمندان به علم تغذیه حضور داشتند.

پرفسور منوچهر جعفریان به مدت 45 سال در کشورهای سوئیس و آلمان در خصوص علم تغذیه تحقیقات و مطالعات ارزشمندی انجام داده است و پس از بازنشستگی در موسسات تحقیقاتی این کشورها برای خدمت به کشور بازگشته است.

کتابهای امراض از آسمان نمی آیند، چاقی ، سلامتی با امگا 3، معجزه آفرینش و ویتامین های خداوندی، سیستم دفاعی بدن و تغذیه و بارداری از آثار معروف و ارزشمند این پرفسور ایرانی است.