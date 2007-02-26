هدف کوبا گسترش روابط اقتصادی با ایران است

به گزارش خبرنگارمهر، وزیر تجارت خارجی کوبا در همایش بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین درهتل آژادی تهران، گفت: کوبا کشورکوچکی است که ازطرف آمریکا طی سال‌های گذشته محاصره اقتصادی شده است.

دلانوئیزبا اشاره به این‌که متاسفانه روابط اقتصادی و بازرگانی هرگز در سطح روابط سیاسی نیستند، افزود: هم اکنون دولت کوبا بحران محاصره اقتصادی از سوی آمریکا را پشت سر گذاشته و این کشوربا جمعیتی 11 میلیون نفری دارای یک صنعت توریستی درحال گسترش ، معرف یکی از بزرگترین بازارهای دریای کارائیب است.

وی با بیان این که طی سال‌های گذشته توانستیم رشد پایداری را درزمینه اقتصادی کسب کنیم ، تصریح کرد: طی سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی کوبا 5/12 درصد بود و برای امسال رشد 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی را پیش بینی می کنیم

وزیر تجارت خارجی کوبا کسری بودجه کوبا را بین 3 تا 5/3 درصد اعلام وخاطرنشان کرد: کسری بودجه این کشور در سال گذشته 2/3 درصد بوده که این امر نشان دهنده کاهش کسری بودجه کوبا است.

وی ادامه داد: طی سال گذشته میزان بیکاری کوبا 9/1 درصد بود که این امرحاکی از آن است که این کشور از جمله کشورهای فعال است.

دلانوئیزبا اشاره به این که بیش از 70 درصد صادرات کوبا صادرات خدمات است ، گفت: بخش عمده‌ای از این میزان را صادرات خدمات توریستی شامل می شود.

وی با بیان این که تجارت خارجی کوبا در سال گذشته 27 درصد رشد داشت، افزود: 31 درصد صادرات کالای کوبا مربوط به کالاهای غیر نفتی و 69 درصد صادرات محصولات سنتی است.

وزیر تجارت خارجی کوبا یکی از زمینه‌های همکاری ایران و کوبا را در بخش بیوتکنولوژی عنوان و تصریح کرد: کوبا سیاست تنوع بخشی به صادرات را دارد .

وی خاطرنشان کرد: اغلب بخش تجارت آمریکای لاتین به ایالات متحده آمریکا بوده که این امر نشاندهنده وابستگی کوبا به این کشور است.

دلانوئیز بر تاکید بر اجباربرای کسب بازاری جدید گفت: 44 درصد تجارت کوبا در سال گذشته با کشورهای آمریکای لاتین، 33 درصد با کشورهای اروپایی، 22 درصد با کشورهای آسیایی( عمدتا چین و ژاپن)، 2 درصد در آفریقا و یک درصد در اقیانوسیه صورت گرفته است.

وی با اشاره به این که تجارت با آمریکای لاتین یک اولویت برای ما بوده است، گفت: نیکل یکی از مهم‌ترین محصولاتی صادراتی کوبا است به گونه ای که نیکل 46 درصد کل صادرات کالاهای کوبا در سال گذشته را به خود اختصاص داده است

وزیر تجارت خارجی کوبا با اشاره به این که هم اکنون کوبا می تواند سالانه 77 هزار تن نیکل تولید کند، افزود: این کشورمی تواند ظرفیت نسیکل خود را حتی به یک صد هزار تن افزایش دهد.

وی با بیان این که شکر مقام سوم صادرات در کوبا را به خود اختصاص داده است ، گفت: با تغییراتی که در بازارهای بین‌المللی ایجاد شده مجبور به تعدیل تولید شکر شدیم.

دلانوئیز با اشاره به این که واکسن و محصولات پزشکی از جلمه کالاهایی است که از کوبا به ایران صادر می‌شود، افزود: یکی از مشکلات کوبا به دلیل سیاست محاصره آمریکا عدم تامین سرمایه و نقدینگی برای طرح‌ها و پروژه‌ها است؛ از این رو بانک توسعه صادرات ایران اعتباری 200 میلیون دلاری به بانک توسعه صادرات کوبا اختصاص داده است.