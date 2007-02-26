"هفته فرهنگی زنان مسلمان" در عربستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، کمیته زنان مجمع جهانی جوانان مسلمان هفته فرهنگی زنان مسلمان را با عنوان " عزت من در هویت من است" را از دیروز 7 اسفند ماه در مکه مکرمه آغاز کرده است.

این هفته فرهنگی که ویژه زنان مسلمان است، برگزاری سخنرانیهای تخصصی روزانه، نمایشگاه کتاب و نوارهای اسلامی و همچنین بازار فروش لوازم مربوط به زنان از جمله برنامه های فرهنگی و دینی این هفته به شمار می رود.

از سلسله برنامه های شرعی این هفته می توان به نشست " زنان مترقی مسلمان" اشاره کرد .

در این هفته فرهنگی برای زنان معلم و فرهیخته نیز کلاسهای دوره ای شامل دروسی برای بررسی عقاید اسلامی، فقه، عبادت، احکام و آیات قرآن، تفسیر قرآن، شرح احادیث نبوی و دروس دعوت به اسلام برگزار می شود.