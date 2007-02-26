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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۱۲

از سوی مجمع جهانی جوانان مسلمان؛

"هفته فرهنگی زنان مسلمان" در عربستان برگزار می شود

"هفته فرهنگی زنان مسلمان" در عربستان برگزار می شود

مجمع جهانی جوانان مسلمان به منظور فعال سازی زنان مسلمان و آگاه کردن آنها با مسائل مختلف دینی و فرهنگی، "هفته فرهنگی زنان مسلمان" را برگزار می کند تا طی آن کلاسهای آموزش دینی و نمایشگاههای اسلامی برگزار شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، کمیته زنان مجمع جهانی جوانان مسلمان هفته فرهنگی زنان مسلمان را با عنوان " عزت من در هویت من است" را از دیروز 7 اسفند ماه در مکه مکرمه آغاز کرده است.

این هفته فرهنگی که ویژه زنان مسلمان است، برگزاری سخنرانیهای تخصصی روزانه، نمایشگاه کتاب و نوارهای اسلامی و همچنین بازار فروش لوازم مربوط به زنان از جمله برنامه های فرهنگی و دینی این هفته به شمار می رود.

از سلسله برنامه های شرعی این هفته می توان به نشست " زنان مترقی مسلمان" اشاره کرد .

در این هفته فرهنگی برای زنان معلم و فرهیخته نیز کلاسهای دوره ای شامل دروسی برای بررسی عقاید اسلامی، فقه، عبادت، احکام و آیات قرآن، تفسیر قرآن، شرح احادیث نبوی و دروس دعوت به اسلام برگزار می شود.

کد مطلب 453770

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