به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان که بعد ازظهر امروز درکنفرانس مطبوعاتی مشترک با سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان سخن می گفت درباره اخبار منتشر شده مبنی بر وجود طرح مشترک ایران و عربستان سعودی برای حل بحران کنونی لبنان با بیان اینکه در اصل چنین طرحی وجود ندارد اظهار داشت: مذاکرات ایران وعربستان سعودی برای روشن شدن زوایای مختلف مباحث لبنان است.

وی افزود: مذاکرات ایران و عربستان در این رابطه بیشتر مبتنی بر چگونگی نزدیک کردن نظرات طرفهای مختلف بوده و در اصل تهران و ریاض بنا نداشتند طرح مشخصی را در این مذاکرات ارائه دهند.

متکی ادامه داد: ما تلاش می کنیم ضمن مذاکره با طرفهای مختلف لبنانی دیدگاههای این طرفها را اخذ کرده و پیشنهاداتی برای نزدیک شدن آنها ارائه دهیم و از آنجا که این مذاکرات بسیار بسیار ظریف بود طرفین بنا نداشتند تا از آن بوی دخالت در امور داخلی لبنان استشمام شود.

سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان نیز در این کنفرانس خبری با بیان اینکه هنوز طرحی تحت عنوان طرح مشترک ایران و عربستان برای لبنان متولد نشده است تاکید کرد: زمینه های خوبی برای کمک به لبنان توسط این کشورهای وجود دارد .

وی همچنین با اشاره به مذاکرات اخیرش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه از موافقت این کشور با تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری خبر داد و تصریح کرد: سوریه اختلافات موجود درباره نحوه تشکیل این دادگاه را بر عهده لبنان گذاشته اما با اصل این دادگاه موافق است.

وزیر خارجه کشومان نیز در این خصوص اظهار داشت: طرفهای مختلف لبنانی در اصل برگزاری دادگاه پیگیری موضوع ترور رفیق حریری اتفاق نظر دارند و در خصوص چگونگی پیگیری این مسئله باید به تفاهم برسند و موضوع بر اساس نظر جمعی آنها مورد بررسی قرار بگیرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.