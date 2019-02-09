معتقدان به استقلال، اقتدار ملی را در ۲۲ بهمن به جهانیان نشان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با صدور بیانیه ای از همه باورمندان به استقلال، آزادی و عزت و عظمت ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضور چشم گیر خود و پیش رو داشتن تذکرات مقام معظم رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن رزمایش اقتدار و وحدت ملی را پیش روی جهانیان به نمایش درآورند.

بیانیه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به این شرح است:



تداوم ۴۰ساله‌ی راهپیمایی ۲۲بهمن یک شگفتی است.((مقام معظم رهبری))



«جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِل» خروش باورمندانه ملتی بود که چهل سال قبل با فریاد الله اکبر از دل تاریخ بیرون آمدند، ظلمتکده نظام ستمشاهی را شکستند و با وحدت کلمه نَه ی بزرگ به نظام سلطه و مکاتب شرقی و غربی گفتند.

«استقلال»، «آزادی» و «جمهوری اسلامی» بر مبنای مکتب وحی به آموزه‌های اهل‌بیت عصمت و طهارت بن مایه نظامی شد که اسلام ناب، اسلام ولایت، اسلام عدالت و اسلام عقلانیت را پیشروی جهانیان قرار داد. انقلابی که دست ردی بر سینه مکاتب شرقی مارکسیستی و دست ردی بر سینه مکاتب غربی لیبرالی زد و با پرچم توحید و عدالت خواهی راه را برای خداجویان، مستضعفین و همه آزادگان جهان باز کرد.

امام و مقتدای بزرگ انقلاب اسلامی تفسیر اسلام ، انقلاب مردم سالاری دینی و حمایت از کوخ نشینان پیشروی جهانیان قرار داد که در بهت و ناباوری دوقطب شیطانی زمان صدای انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای سرزمینی در عمق استراتژیک اندیشه ها و نظام ها خود را نشان داد.

۴۰ سال سینه به سینه ملت ما مقتدر و مظلوم، تهدیدها و تحریم ها را تحت راهبری شگفت انگیز ولایت فقیه، از انقلاب اسلامی خود مقابل دشمنان کینه ورز دفاع کرد. سرمایه‌گذاری هنگفت جبهه عبری غربی عربی برای نابود کردن مردمی‌ترین انقلاب قرن شرایط خشن، سخت و سنگینی را بر مردم ما تحمیل کرد.

شرح صدری که خداوند به امام و امت عنایت کرد بار و فتنه های سخت و سنگینی را از دوش امام و امت برداشت و صدای انقلاب را در شکوه تحسین برانگیزه پیروز آمدن بر سختی ها پیش روی جهانیان قرار داد.سنت خداوندی، گشایش و سختی ها را پله هایی برای اعتلای اندیشه و عمل ملت ها پیش روی آنان قرار می دهد و نتیجه آن بی تردید جز «إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا» نخواهد بود.

اکنون در فضای شوق انگیز «فجرفاطمی»، ۴۰ سالگی صعودی چنین نابرابر و تحسین برانگیز، انقلاب اسلامی بالنده و پویا به پیش می‌رود. فهرست شکست ها و نتوانستن ها شیطان بزرگ و هم پیمانان اروپایی اش را به افسردگی و استیصال کشانده و می‌توان صدای شکستن استخوان‌های نظام سرمایه‌داری لیبرال را از داخل آمریکا و اروپا شنید و تکرارش شکستن استخوان‌های نظام مارکسیستی شوروی سابق را تداعی می کند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی سرمایه بزرگ اسلام ناب محمدی نظام اسلامی، مردم سالاری دینی، تحت راهبری و هدایت امام راحل و مقام معظم رهبری را طی ۴۰ سال، گنجی بی زوال و حقیقتی خارج از دسترس مکاتب مادی می‌داند؛ توجه و دقت نظر در نکات زیر را پشتوانه انقلاب اسلامی برای فتح قله های بلندتر و تحقق عمیق تر آرمانها می داند:

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی اکنون غرب را منشاء تهاجم به عدالت، اخلاق، امنیت، استقلال، آزادی، حقوق ملتها و چپاول سرمایه‌های مادی ملتها می داند. هرگونه و به هر نیت ارائه تصویر وارونه از چنین نظامی از سوی هر حزب و جریان و شخصیتی نقاب زدن بر چهره شیطان و نشانی غلط دادن به ملت هاست. لایه بر داری از این فتنه گر هزار چهره وظیفه همه فرهیختگان حوزه و دانشگاه، اهالی هنر و بویژه رسانه ملی است...

جمعیت جانبازان با درک شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشف پازل فتنه دشمن برای آسیب زدن به نظام جمهوری اسلامی را ضروری همه جریانهای دلسوز انقلاب می‌داند. پاس داشتن مکتب امام و منافع ملی حرکت کردن در میدان عملیاتی است که مقام معظم رهبری به درستی ترسیم میکنند. هشدار ایشان برای به تاخیر افتادن فتنه های آمریکا و هم‌پیمانان عبری غربی عربی اش در سال ۹۸ می باید تمرکز ما را در توجه به ابعاد امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در اجرای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش قرار دهد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی از گسترش و نفوذ فرهنگ غربی بویژه در فضای مجازی و رسانه‌های نو پدید که زمینه فروپاشی حاکمیت ها با ایجاد قرارگاههای بیرون از مرزها را طراحی کردند و کودتای پنهان علیه نظام و نابودی کانون خانواده را فراهم مینمایند، ناخشنود بوده و خواستار توجه عمیق دست‌اندرکاران به این پدیده جنگ نرم و به کار بستن «سبک زندگی ایرانی و اسلامی و فرهنگ تحرک آفرین و انسان ساز ایثار و از خودگذشتگی» می باشد

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ضمن اذعان به تنگناهای معیشتی، کوچک شدن سفره ی مردم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، تورم، قاچاق در صادرات و واردات کالا و فرهنگ اشرافیت، ابراز نارضایتی نموده و توجه دولت را به حل مشکلات مردم و به کار بستن پیشنهاد های کارشناسی توصیه میکند و معتقد است هیچ بن بستی در اصلاح امور پیش رو نیست و بهره گیری از مدیران جوان، متعهد،کارآمد و انقلابی که دغدغه ی مردم را دارند، در عرصه مدیریت کلان کشور بخشی از راههای برون رفت از مشکلات است

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی برجام و بسیاری از قرارداد های تحمیلی همچون «fatf»، «سند ۲۰۳۰» و «قرار داد آب و هوایی پاریس» و عبرت های آن را نتیجه ی فهم غلط از دشمن و امید بستن به غرب برای حل مشکلات میداند و ضمن هشدار نسبت به تسری دادن برجام به امور دفاعی و نظامی، خواستار توجه جدی به ظرفیت های عظیم داخلی و اقتصاد مقاومتی برای شکوفایی و حل مشکلات کشور میباشد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی شکست های پیا پی سیاست های قدرت های بزرگ در منطقه و عقب نشینی های آنان و تثبیت قدرت سیاسی و نظامی ایران را نتیجه ی مقاومت و فداکاری نیروهای انقلابی و تحت هدایت مقام معظم رهبری میداند و نوید می دهد با الگو برداری از این رویکرد در عرصه ی اقتصاد و صنعت در دهه ی پنجم انقلاب می توانیم با وحدت کلمه و انسجام ملی شاهد دستاوردها و پیشرفت های بزرگی باشیم.

استقرار جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه، استقلال، آزادی و حاکمیت دینی، جز با میدان داری فرهنگ ایثار و شهادت امکان پذیر نخواهد نبود. برای اعتلا و افتخار آفرینی بیشتر، جانبازان خود را پرچمداران خط مقدم این جبهه عظیم و بلا گردانان انقلاب در این حرکت عظیم می دانند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی از همه باورمندان به استقلال، آزادی و عزت و عظمت ایران اسلامی دعوت میکند تا با حضور چشم گیر خود و پیش رو داشتن تذکرات مقام معظم رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن رزمایش اقتدار و وحدت ملی را پیش روی جهانیان به نمایش درآورند.