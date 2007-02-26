به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد، در این گردهمایی نمایندگان فرهنگی کشورمان در بیش از 60 نقطه جهان از 12 لغایت 17 اسفند ماه با حضور مسئولین نظام تبادل فرهنگی با سایر دولت ها و ملت های جهان را بررسی می کنند.

اهداف این گردهمایی نگاه نوین به اسلام؛ فرصت ها و چالش ها در جهان، آشنایی با دیدگاه های فرهنگی سیاسی دولت نهم در عرصه بین الملل و آشنایی با راهبردها، سیاست ها و برنامه های جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان شدهاست.

دیدار با مقام معظم رهبری دیدار با رئیس جمهور و بازدید از مراکز فرهنگی، هنری کشورمان از جمله برنامه های این گردهمایی است.

دیداربا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و معاونین و وزیر امور خارجه و معاونین و برگزاری کمیسیون های منطقه ای آفریقا - عربی، اروپا - آمریکا و آسیا - اقیانوسیه از جمله نشست های کاربردی این گردهمایی است.

لازم به ذکر است، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی به عنوان پل ارتباطی فرهنگی ایران اسلامی با سایر دولت ها و ملت های جهان، هر دو سال یکبار به منظور ارتقاء سطح آگاهی نمایندگان فرهنگی در زمینه آخرین تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و جهان و انتقال دستاوردهای فرهنگی - علمی جمهوری اسلامی به نمایندگان فرهنگی اقدام به برپایی گردهمایی سراسری می کند.