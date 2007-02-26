معاون رئیس جمهوری عراق زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی عراق اعلام کرد که 5 تن در انفجار بمبی که در سقف ساختمان وزارت مشاغل عمومی جاسازی شده بودند، کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند.



جلال الدین الصغیر یکی از رهبران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و نماینده پارلمان این کشورگفت : حادثه انفجار زمانی روی داد که عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق به همراه ریاض غریب وزیر مشاغل عمومی در حال ورود به نشستی بودند .



وی افزود: این دو مقام عراقی که به طور سطحی مجروح شدند برای مداوا به بیمارستان ابن سینا( واقع در منطقه الخضرا که تحت نظارت آمریکایی ها قرار دارد) منتقل و لحظاتی بعد مرخص شدند.



عادل عبدالمهدی حدود 10 روز پیش گفته بود : بعید نمی داند که پست نخست وزیری عراق را به جای نوری المالکی به عهده بگیرد.



عبدالمهدی تحصیل کرده اقتصاد و علوم سیاسی است و در دولت انتقالی عراق که پس از حمله آمریکا تشکیل شد؛ عهده دار وزارت دارایی بود و در ادامه در سال 2005 به عنوان معاون رئیس جمهوری عراق منصوب شد که همچنان عهده دار این سمت است.