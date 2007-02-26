معاون رئیس جمهوری عراق زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی عراق اعلام کرد که 5 تن در انفجار بمبی که در سقف ساختمان وزارت مشاغل عمومی جاسازی شده بودند، کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند.
جلال الدین الصغیر یکی از رهبران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و نماینده پارلمان این کشورگفت : حادثه انفجار زمانی روی داد که عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق به همراه ریاض غریب وزیر مشاغل عمومی در حال ورود به نشستی بودند .
وی افزود: این دو مقام عراقی که به طور سطحی مجروح شدند برای مداوا به بیمارستان ابن سینا( واقع در منطقه الخضرا که تحت نظارت آمریکایی ها قرار دارد) منتقل و لحظاتی بعد مرخص شدند.
عادل عبدالمهدی حدود 10 روز پیش گفته بود : بعید نمی داند که پست نخست وزیری عراق را به جای نوری المالکی به عهده بگیرد.
عبدالمهدی تحصیل کرده اقتصاد و علوم سیاسی است و در دولت انتقالی عراق که پس از حمله آمریکا تشکیل شد؛ عهده دار وزارت دارایی بود و در ادامه در سال 2005 به عنوان معاون رئیس جمهوری عراق منصوب شد که همچنان عهده دار این سمت است.
عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق به همراه وزیر مشاغل عمومی کابینه این کشور امروز به دنبال انفجار بمبی در بغداد زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی عراق اعلام کرد که 5 تن در انفجار بمبی که در سقف ساختمان وزارت مشاغل عمومی جاسازی شده بودند، کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند.
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