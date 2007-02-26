مسئله انرژی در آمریکا به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، " ترکی الفیصل" روز گذشته در یک مجمع اقتصادی از مسئله استقلال انرژی که دولت آمریکا از آن سخن می گوید، به شکل یک افسانه سیاسی تعبیر کرد.

وی تصریح کرد:" این مسئله خیلی مد شده که سیاستمداران آمریکایی از عبارت استقلال انرژی و یا استقلال از نفت خارجی استفاده می کنند و در واقع این امر یک داستان دروغی سیاسی است که سیاستمداران و فن سالاران ( تکنوکراتها) از آن استفاده می کنند."

وی که پس از پایان ماموریت خود در واشنگتن برای اولین بار در ملا عام حاضر می شد، گفت:" انرژی به یک مسئله حساس و بحث برانگیز سیاسی به ویژه در کشورهایی همچون آمریکا تبدیل شده است."

فیصل افزود:" هیچ راهی وجود ندارد که مردم چه در آمریکا و چه در جهان و کشورهای دیگر که از نفت استفاده می کنند، حداقل طی چند دهه آتی که اگر بیش از آن طول نکشد؛ مصرف نفت را کنار بگذارند."

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود گفته بود که آمریکا باید واردات نفت ازخاورمیانه را تا 75 درصد تا سال 2025 کاهش دهد.

عربستان که دارنده یک چهارم از ذخایر نفت جهان است؛ یکی از سه تهیه کننده مهم نفت خام برای آمریکا به شمار می رود.

"ترکی الفیصل" پیش از این نیز گفته بود که آمریکا برای سالها به نفت خاورمیانه نیازمند است.