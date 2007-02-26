آغاز روند اجرایی بنیاد ملی نخبگان با ایجاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور / ایجاد دفتر استعداد درخشان در تشکیلات جدید وزارت بهداشت

دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه گردهمایی نخبگان در وزارت بهداشت در پاسخ به مهر با ابراز خرسندی از انتصاب دکتر واعظ زاده به سمت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: این موضوع که فردی با درجه علمی و درایت و تعهد علمی خوب مانند دکتر واعظ زاده به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شود که کار و دغدغه اصلی او رسیدگی به امور نخبگان باشد، بسیار قابل توجه است.

وی افزود: البته معاون اول رئیس جمهور نیز با وجود مسئولیت های زیاد نیز زحمت بسیاری در بنیاد ملی نخبگان متقبل شدند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ظرفیت جدیدی را در کشور ایجاد می کند که امیدواریم با کمک این ظرفیت ها، مشکلاتی که در خصوص ساماندهی امور نخبگان وجود دارد به سرعت حل شود.

لنکرانی افزود: نخبگان افرادی هستند که از توانمندی بیشتری برخوردارند و در میان در این گروه استعدادهای درخشان حضور دارند که باید حمایت های ویژه ای از آنها صورت گیرد.

وی از بازنگری در آئین نامه استعداد درخشان در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این آئین نامه با دید جامع تری مورد بازنگری قرار می گیرد و تا علاوه بر سطوحی که در حال حاضر شامل این آئین نامه می شوند، گروه های دیگری از کسانی که پژوهش های کاربردی انجام می دهند، در دوره دانشجویی مقالات معتبری چاپ می کنند و کسانی که می توانند در دوره آموزشی فعالیت های دیگر چشمگیری انجام می دهند شامل این تسهیلات شوند.

وزیر بهداشت مهمترین مسائل و مشکلات نخبگان گروه علوم پزشکی را در چهار بخش برشمرد و گفت: ضرورت بازنگری در مفاد آموزشی رشته های علوم پزشکی با توجه به وظایفی که فارغ التحصیلان به عنوان پزشک، پژوهشگر و نخبه داشته باشند، نگرانی از بابت آینده تحصیلی و آینده شغلی، فراهم آوردن امکانات پژوهشی و استفاده بیشتر از توانمندی نخبگان در اداره وزارت بهداشت از موضوعات مطرح شده از سوی نخبگان بود که در دستور کار وزارت بهداشت هم قرار دارد و پیگیری خواهد شد.

لنکرانی از بازنگری تشکیلات وزارت بهداشت و ایجاد دفتر استعداد درخشان در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این دفتر استعداد درخشان هم اکنون زیر نظر واحد مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی فعالیت می کند و در آینده مستقل خواهد شد.

وی یاد آور شد: برای ادامه تحصیل نخبگان گروه علوم پزشکی به دلیل ظرفیت های محدود در علوم پزشکی باید ظرفیت مازاد ایجاد شود.