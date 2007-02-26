اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، این سلسله نشست ها به همت دفتر آثار شهید آوینی و با مساعدت فرهنگسرای پایداری در سالن همایش مرکز سازمان های غیردولتی و فعالیت های داوطلبانه شهرداری تهران واقع در خیابان استاد نجات اللهی، بالاتر از خیابان طالقانی، تقاطع خیابان ورشو برگزار می شود.

- یازدهمین همایش بزرگ فیلم و عکس استان قزوین با حضور اساتید و صاحبنظران سینما و عکاسی روزهای هشتم و نهم اسفندماه در انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر قزوین برگزار می شود. این کارگاهها به منظور بالابردن سطح علمی و آموزشی هنرجویان دفاتر انجمن با عناوین "سینمای خلاق تجربی"، "صدابرداری در سینمای کوتاه"، "عکاسی و مستندسازی" به ترتیب با حضور دکتر شهاب الدین عادل، حسن زاهدی و رضا برجی برگزار می شود.

- نمایشگاه عکس با عنوان "خون یادگار خون" از 12 تا 28 اسفندماه در نگارخانه صنیع الملک برگزار می شود. این نمایشگاه شامل 40 قطعه عکس رنگی از مجموعه آثار حسین زارعی است که در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) عکاسی شده است. علاقمندان می توانند به نشانی ابتدای خیابان خوش جنوبی، خیابان شهید محمد امیر قلی (نیکو)، شماره 13، مجتمع فرهنگی هنری عطار، نگارخانه صنیع الملک مراجعه کنند. تلفن: 5-55765883 و 55715879

- نمایشگاه گروهی عکس دانشجویان رشته سینما دانشگاه سوره از هشتم تا شانزدهم اسفندماه در نگارخانه هنر آموزش عالی سوره برگزار می شود. این نمایشگاه به سرپرستی استاد عسگری کیا عضو هیئت علمی گروه سینما سوره از ساعت 9 تا 18 غیر از ایام تعطیل برگزار می شود. علاقمندان می توانند به نشانی تهران، خیابان آزادی، بین خیابان آذربایجان و خوش، نبش کوچه کامیاران، نگارخانه هنر سوره مراجعه کنند. تلفن : 66874711