به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز درکنفرانس خبری مشترک با سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان گفتگوهایش با وی را مفید ارزیابی کرد و افزود: پیرامون مسائل مهم مربوط به لبنان و آخرین تحولات این کشور و دیگر مسائل منطقه به ویژه عراق بحث و گفتگو داشتیم.

وی، سلیم الحص را از چهره های برجسته لبنان و جهان اسلام خواند و سوابق اجرایی این مقام لبنانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نقطه نظرات وپیشنهادات و دیدگاه های ایشان در دوره های مختلف به عنوان نگاه های عمیق و مشفقانه با هدف حل مشکلات چه در لبنان و چه کشورهای عربی واسلامی مورد توجه بوده و از اهمیتبالایی برخوردار بوده است.

متکی ادامه داد: در جریان گفتگو ها نگرانی مشترک مان را از فتنه های طائفی و توطئه های ایجاد شده علیه شیعه و سنی درعراق ابراز کردیم و تاکید داشتیم که باید تلاش مضاعف و جدی برای خاموش کردن این فتنه ها که به دست دشمنان امت بزرگ اسلامی و از خارج منطقه طراحی شده به کار گرفته شود.

وزیر امور خارجه همچنین اظهار داشت: دررابطه با مسائل مرتبط با تحولات لبنان از تحلیل، دیدگاه ها و نظرات ایشان استفاده کردیم؛ و ما این تبادل نظرات را به عنوان کمکی برای حل و فصل مسائل لبنان که باید توسط خود لبنانی ها تعریف و عملیاتی شود موثر می دانیم.

وی بار دیگر با تاکید بر اینکه نباید از خارج در امور داخلی لبنان دخالت شود افزود: کشورهای منطقه می توانند به نزدیک شدن نظرات گروه های مختلف لبنانی کمک کنند.

متکی در پاسخ به سئوالی در باره اخبار منتشر شده مبنی بر وجود طرح مشترک ایران وعربستان برای حل بحران لبنان گفت: مذاکرات ایران و عربستان سعودی برای روشن شدن زوایای مختلف مباحث مربوط به لبنان و اینکه چگونه می توان نظرات طرف های مختلف لبنانی را به یکدیگر نزدیک کرد بوده است.

وزیرامور خارجه با بیان اینکه ایران و عربستان بنا نداشتند در این مذاکرات طرح مشخصی را ارائه دهند اظهار داشت: ما مذاکرات را با طرف های مختلف لبنانی مطرح می کنیم و دیدگاه های طرف های مختلف را اخذ کرده واحیانا پیشنهاداتی در خصوص چگونگی نزدیکی این دیدگاه ها ارائه می دهیم.

وی تصریح کرد: از آنجا که این مذاکرات بسیار بسیار ظریف بوده است طرفین به هیچ وجه بنا نداشتند از آن بوی دخالت استشمام شود و نهایتا طرف های لبنانی هستند که به حل موضوع کشورشان کمک می کنند و تصمیم می گیرند که چه طرحی را برای حل مسائل لبنان اتخاذ کنند.

متکی در باره جزئیات مذاکرات ایران و عربستان درباره مسائل لبنان به صورت کلی گفت: بحث ترکیب دولت موضوع دادگاه انتخابات و سایر مسائلی که در دست بحث و بررسی بوده از جمله مفاد کلی این مذاکرات است.

سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان نیز در این کنفرانس خبری ضمن تشکر از مقامات کشورمان مهمان نوازی گرم با تاکید بر پیوستگی مسائل لبنان و خاور میانه اظهار داشت: مسائل لبنان و منطقه نمی توان جدای از هم بررسی کرد و ما در دوره های مختلف در کشورمان با بحران های مختلفی روبه رو بوده ایم.

وی با اشاره به تحولات لبنان در دوره های زمانی مختلف از جمله صدور قطعنامه شورای امنیت، ترور رفیق حریری، حوادث 11 مارس، خروج سوریه از لبنان و تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به این کشور ادامه داد: بحران های کشور ما همچنان ادامه داد و متاسفانه ملت ما از پیامد های این بحران همچنان رنج می برند.

نخست وزیر اسبق لبنان با بیان اینکه درمذاکراتش با متکی درباره فلسطین نیز صحبت کرده است، تاکید کرد: موضوع فلسطین نیازمند همگرایی بوده و متاسفانه شاهدیم که کشورهای مدعی دموکراسی در پی سرکوب انتخابات دموکراتیک این کشور برآمده اند.

الحص همچنین با اشاره به وضعیت کنونی عراق گفت: شرایط فعلی در عراق و فجایع ملی که هر روزه در آن رخ می دهد باعث نگرانی ماست و بدون شک اینها تنها بخشی از کل ماجرای مربوط به عراق است که البته بازتابی از بحران کل منطقه به حساب می آید.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ما در بحران های خاور میانه برنامه های آمریکا است افزود: آمریکا ادعا می کند که طرح خاور میانه بزرگ که بعضا به عنوان خاورمیانه جدید هم نام گذاری می شود به سود این منطقه است اما حوادث عراق نشان داده که این طرح در پی جدا کردن ملت های منطقه و دامن زدن به طائفه گرایی با تبدیل آنها به گروه های مختلف است.

نخست وزیر اسبق لبنان با بیان اینکه گویا آمریکا قصد داشته این طرح خود را از عراق آغاز کند ادامه داد: هنگامی که آمریکا نتوانست بحران عراق را در سایر کشورهای منطقه وارد کند این تلاش را در خصوص لبنان آغاز کرد و این اولین بار است که ما با مسائل مذهبی و گرفتاری های تاریخی مواجه هستیم.

الحص تصریح کرد: به اعتقاد من اختلافات مذهبی به دلیل آنکه حد و مرزی ندارد از اختلافات فرقه ای خطرناک تر است و اگر فرقه گرایی شر مطلق است اختلافات مذهبی از آن بدتر بوده و در دومین هیچگونه خط تماسی وجود ندارد.

وی همچنین گفت: آمریکایی ها قصد دارند به اختلافات مذهبی دامن بزنند و در واقع دو مذهب را به جان هم بیاندازند اما الحمد الله در لبنان رهبرانی هستند که تدبیر آنها از انفجار شرایط فعلی جلوگیری می کند اما نباید فراموش کرد که لبنان هنوز آتش زیر خاکستر است.

این مقام سابق لبنانی در ادامه اظهار داشت: من به ایران سفر کردم تا ببینیم که برای حل بحران منطقه چه کارهایی می توان انجام داد و امروزاین بحران در فلسطین و عراق به صورت مسئله ای ویژه در آمده که باید با کار مشترک تمام کشورهای منطقه کنترل شود.

الحص نیز در پاسخ به سئوالی در باره طرح موسوم به "طرح مشترک ایران و عربستان برای حل بحران لبنان" گفت: نمی توانیم این گونه عنوان کنیم که به صورت حقیقی طرحی از جانب ایران و عربستان برای این منظور وجود داشته است. من در جریان سفر اخیرم به عربستان و مذاکره با پادشاه این کشور از رابطه خوب ایران و عربستان آگاه شدم و این روابط ادامه داد اما طرح مذکور هنوز زائیده نشده است.

نخست وزیر اسبق لبنان با بیان اینکه زمینه های خوبی برای کمک به لبنان وجود دارد خاطرنشان کرد: ما اصرار داریم که استقلالمان خدشه دار نشود و در امور داخلی ما دخالتی صورت نگیرد اما در واقع زندگی در لبنان زنجیره ای از بحران های ملی بوده است که بزرگترین آنها جز با همکاری برخی کشورهای عربی منطقه حل نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی دیگر شایعه مخالفت سوریه با تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری را رد کرد و با اشاره به سفرش به سوریه و مذاکره با بشار اسد گفت: آنچه که من شخصا از آقای اسد شنیدم موافقت با این دادگاه و اعلام این مطلب که اکیدا با آن موافق نیستم بود.

الحص همچنین اظهار داشت: ایشان تاکید داشتند که هر چه لبنانی ها با آن موافق باشند ما نیز با آن موافقیم و اختلافات موجود در باره نحوه برگزاری این دادگاه نیز باید توسط خود لبنانی ها حل و فصل شود.