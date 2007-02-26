به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این کمیسیون درباره لایحه بودجه سال 86 افزود: این کمیسیون پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای اختصاص 12 هزار میلیارد ریال به منظور مطالعه و احداث نیروگاههای هسته‌ای را تصویب کرد.

مفتح افزود: 10 درصد این مبلغ به تربیت نیروی متخصص و افزایش کارآیی نیروهای فعلی در زمینه فناوری هسته ای اختصاص می یابد.

وی در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 86 افزود: در لایحه بودجه 40 هزار میلیارد ریال از سهام دولت برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و پرداخت تعهدات ارزی سررسید شده در نظر گرفته شده بود که کمیسیون تلفیق سازمان‌ها و نهادها و آستان قدس رضوی را به این بند اضافه کرد.

وی با بیان این که در لایحه پیش بینی شده 12 هزار و 373 میلیارد ریال از تعهدات ارزی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین شود، افزود: براساس لایحه در صورت عدم تحقق این درآمد از منابع مرکزی استفاده شود که کمیسیون با تغییراتی بانک مرکزی را مجاز کرد در صورت عدم تحقق این درآمد از منابع دولت نزد بانک استفاده نماید.

وی اضافه کرد: موسسات آموزشی و تحقیقاتی نیز در سال آینده بر اساس بند الف ماده 69 برنامه چهارم به صورت هیات امنایی اداره خواهد شد و اعتبارات حوزه ها علیمه بر اساس سرانه طلاب توزیع خواهد شد.

مفتح تصریح کرد: دستگاه های اجرایی کشور مکلف به اختصاص یک تا چهار درصد از منابع مالی خود را به امورتحقیقاتی تخصیص دهند که این رقم به 10 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در راستای توسعه و ارتقای بخش ارتباطات کشور تا 400 میلیارد ریال از منابع شرکت های تابع وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تایید مجامع شرکت ها به صورت وجوه اداره شده به طرح های توسعه ای و اشتغال زا اختصاص یابد.

مفتح ادامه داد: یک هزار و 170 میلیارد ریا ل نیز به هزینه جاری شرکت پست، سازمان فضایی و شرکت ارتباطات رادیویی در سال آینده تخصیص خواهد یافت.

به گفته مفتح شرکت ملی نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی مجاز شدند در جهت افزایش تولید گاز و فرآورده های نفتی در توسعه پالایشگاه تبریز و اصفهان، توسعه میدان های پارس شمالی، گلشن و فردوس، احداث پالایشگاه های نفت سنگین با اولویت بخش خصوصی هزینه کنند.

وی تصریح کرد: 200 میلیون دلار معادل یک هزار و 780 میلیارد ریال نیز به کاهش تلفات شبکه برق و افزایش راندمان نیروگاه ها اختصاص یافت تا با اجرای این طرح ها سالانه یک درصد از تلفات شبکه برق کم و یک درصد به راندمان حرارتی نیروگاه ها اضافه شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سه درصد از بودجه پژوهشی کشور در سال آینده به تحقیقات و پژوهش های دینی اختصاص می یابد.

مفتح با اشاره به این که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال آینده 20 میلیارد ریال برای اردوگاه و اقامتگاه های مناطق جنگلی هزینه خواهد کرد، افزود: 20 میلیارد ریال نیز از طریق این سازمان برای پشتیبانی کاروان های راهیان نور برای بازدید از مناطق جنگی جنوب و غرب کشور اختصاص یافت.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال آینده مکلف است 20 میلیارد ریال از بودجه موزه های کشور را به ساخت موزه بزرگ دفاع مقدس و 10 میلیارد ریال به یادمان های دفاع مقدس اختصاص دهد.

مفتح خاطر نشان کرد: در راستای تشویق مردم در صرفه جویی انرژی و بهینه سازی انرژی برخی از منابع شرکت ملی نفت و شرکت توانیر به توسعه راه‌های کشور، شبکه حمل و نقل ریلی، گاز سوز کردن خودروها و برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص می یابد.