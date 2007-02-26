خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره رقابتهای شطرنج شهرهای آسیا از 10 اسفندماه در تهران برگزار می شود که به همین منظور تیم شطرنج لاهور پاکستان به عنوان اولین تیم خارجی وارد کشورشد. این تیم با ترکیب 5 شطرنج باز در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.

سومین دوره رقابتهای قهرمانی دارت بانوان

سومین دوره رقابتهای قهرمانی دارت بانوان کشور 10 اسفند ماه به میزبانی استان تهران برگزار می شود. ظهوری رئیس انجمن دارت ایران دراین باره گفت: این رقابتها به مدت یک روز درمحل مجموعه ورزشی مرکز تربیت معلم نسیبه تهران برگزار می شود که تاکنون 16 تیم برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی در جزیره کیش

اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به منظورحضور پرقدرت در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی اردیبهشت ماه 86 دربحرین، درجزیره کیش انجام می شود. این اردو با حضور 25 ورزشکار از 10 اسفند ماه به مدت 8 روز پیگیری خواهد شد.

رقابتهای کبدی بانوان در تهران

رقابتهای کبدی بانوان کشور در رده سنی جوانان با حضور 14 تیم از سراسرکشور طی روزهای 11 تا 13 اسفند ماه برگزار می شود. دراین مسابقات که در سالن ورزشی بعثت تهران انجام خواهد شد حضور ورزشکاران تیمهای لرستان، گیلان، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، همدان، یزد، گلستان، مازندران، کرمانشاه، قم و تیم الف و ب تهران قطعی می باشد.

مدال برنزمرادی در مسابقات شطرنج نانسی فرانسه

مسابقات اپن شطرنج نانسی فرانسه از روز دوشنبه هفته گذشته در فرانسه آغاز شده که الشن مرادی پس از 9 دور رقابت با دیگر ورزشکاران موفق شد مدال برنز این دیدارها را از آن خود کند. این مسابقات با حضورکشورهای آذربایجان، ایران، روسیه، اوکراین، هندوستان و فرانسه رد یک جدول دوره ای برگزار گردید که گولیف از آذربایجان مدال طلا و سیکولا از اوکراین مدال نقره این بازیها را بدست آورد. الشن مرادی از ایران نیز مدال برنز گرفت.