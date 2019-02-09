ستون نظامی آمریکایی وارد الانبار عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی از ورود ستون نظامی آمریکایی به استان الانبار در غرب این کشور خبر داد.

این منبع بیان کرد: ستون نظامی آمریکایی صبح امروز وارد استان الانبار از سمت غرب شد. بخشی از این نظامیان در پادگان الولید مستقر شده و برخی دیگر به پایگاه عین الاسد که نظامیان آمریکایی در آن قرار دارند، رفتند. این ستون شامل خودروهای هامر، توپها و زره پوش هاست.

تصاویری در رسانه های عراقی شامل ستون نظامی آمریکا و خودروهای حمل ادوات آمریکایی در نزدیکی منطقه الرطبه در الانبار منتشر شده است.