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۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

هشدار پلیس فتا به شهروندان؛

فریب پیامک جعلی قطع یارانه را نخورید

فریب پیامک جعلی قطع یارانه را نخورید

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، از شهروندان خواست فریب پیامک جعلی قطع یارانه را نخورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  حسین رمضانی گفت: بسیاری از هموطنان گرامی در روز های گذشته پیامکی از شماره +۹۸۳۰۰۰۴۷۴۷۹۷۶۰۲۹ دریافت کرده اند مبنی بر اینکه برای جلوگیری از قطع یارانه دریافتی باید اطلاعات خود را در سایتی به آدرس www.yaranehe.comاصلاح کنند.

وی درباره نحوه عملکرد این مجرمان سایبری، افزود: آنها هیچ گونه ارتباطی با سازمان هدفمندی یارانه نداشته و اطلاعات شخصی و بانکی افراد مانند رمز دوم، شماره حساب، cvv2 و...، را به سرقت می برند تا بتوانند به اهداف شوم خود که همانا سرقت است، دست پیدا کنند.

کد مطلب 4537878

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