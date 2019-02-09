نظارت بر قاچاق دام زنده از استان تهران ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی ظهر شنبه در نشست بصیرت افزایی در مسجد امام رضا (ع) محله «کهریزک» ورامین طی سخنانی رمز محبوبیت امام خمینی( ره) و پیروزی انقلاب اسلامی را اتکا به خدا و مردمی بودن دانست و گفت: این ۲ مورد سبب علاقه مردم به امام(ره) و نیز پیروزی انقلاب اسلامی و پایان حکومت تا دندان مسلح طاغوت شد.

نماینده مردم شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی ساده زیستی مسئولان در ابتدای انقلاب را عامل شکوفایی نظام اسلامی دانست و ضمن انتقاد به خوی سلطنتی برخی از مسئولان گفت: در ابتدای انقلاب شهید محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور در کمال ساده زیستی زندگی می‌کرد و با همان ساده زیستی دل ملت را به دست آورده بود، اما امروز برخی از مسئولان و اطرافیان آن ها فخر زندگی های اشرافی را به مردم می فروشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی سپس با انتقاد از عدم نظارت صحیح بر قاچاق دام زنده از ورامین، پیشوا و قرچک گفت: در شعارها می بینیم، مسئولان شعار مبارزه با قاچاق را می دهند، اما کسی در عمل بر خروج دام زنده از کشور نظارتی ندارد، برای جابجایی۵۰ گوسفند نیاز به ۲ کامیون بزرگ است، این کامیون از کدام مسیر به سمت خارج از کشور می‌رود و چه کسی باید نظارت کند.

نقوی حسینی تلاش شبانه روزی مسئولان را عامل خروج از مشکلات اقتصادی امروز کشور دانست و گفت: مردم علی رغم مشکلات موجود حتی برای لحظه ای از ارزش های انقلابی دست بر نمی دارند و در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب رقم زده و استکبار جهانی را ماسوی خواهند کرد.