مسئولان به وعده ها عمل نکردند

داریوش پیرنیاکان مدرس و نوارنده تار ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با وجود تمام وعده وعیدهایی که مسئولان در وزارت ارشاد و سایر نهادهای دولتی برای ارتقاء سطح کیفی موسیقی با عنوان موسیقی فاخر و همچنین حمایتهای مالی برای برگزاری کنسرتها در طول سال داده بودند موسیقی سال خوبی را جز در موارد بسیار محدود نداشت.

این نوازنده در ادامه به کیفیت رویدادهای رخ داده در عرصه موسیقی اشاره کرد و گفت : جشنواره موسیقی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی آن گونه که انتظارداشتم برگزار نشد و در نهایت رضایت بخش نبود . نحوه برگزاری جشنوراه و مسائلی که هر ساله مطرح می شود تنها مختص به امسال و سالهای گذشته نیست بلکه مشکلات ریشه داری وجود دارد . حرکتهای خودجوشی که به همت بزرگان موسیقی مانند استاد شجریان و تشکیل کارگاه آموزش آواز برای هنرجویان موسیقی بهترین اتفاق سال بود.

وی درباره حمایت مسئولان از هنر موسیقی گفت : مسئولان و متولیان فرهنگی در مراکز دولتی اقدام سازنده ای را در زمینه پرورش استعدادهای موجود در عرصه موسیقی نداشته اند . به عنوان مثال ، بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته موسیقی وجود ندارد . سازمان عریض و طویلی مانند صداوسیما پتانسیل لازم را برای جذب و ایجاد بازار کار مناسب برای جوانان در این رشته را دارد ولی متاسفانه می بینیم که صدا و سیما نه تنها اقدام شایسته ای در این زمینه نمی کند ، بلکه با عرضه آثاری در سطح بسیار نازل سلیقه مردم را تخریب و یا حتی نابود می کنند.

پیرنیاکان در ادامه به ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخت و گفت : درست شدن شرایط فعلی کار امروز و فردا نیست . به نظر من یکسری از کارشناسان و مسئولان دلسوز در عرصه موسیقی باید با برنامه ریزی مناسب ده ساله به تعریف درستی از چگونگی ارائه آثار موسیقی و بالا بردن سلیقه مخاطب برسند در غیر این صورت به نتیجه نخواهیم رسید.

این نوازنده تار در پایان به فعالیتهای خود در سال 85 اشاره کرد و گفت : من به سهم خودم و تا آنجا که می توانستم در زمینه موسیقی کار کردم . کتابی با عنوان "جلوه یار " در زمینه موسیقی به چاپ رساندم و همچنین قرار است آلبومی به نام"آسمان" که کاری مشترک با گروه شهنازی است رابه عنوان هدیه نوروزی به بازار عرضه کنم.