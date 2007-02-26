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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۷

پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه جوان فردا افتتاح می‌شود

پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه رادیویی جوان با عنوان پارازیت با حضور مدیران سازمان صدا و سیما فردا آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم آغاز به کار سایت پارازیت افراسیابی معاون ریاست سازمان و مدیر عامل سروش رسانه، دکتر حسن خجسته معاون صدا، آقازاده مدیر کل انفورماتیک، مهندس عطاری مدیر کل اطلاعات و برنامه ریزی معاونت صدا، مهندس فنایی مدیر کل امور فنی و بهره برداری صدا و شهرام گیل آبادی مدیر رادیو جوان حضور خواهند داشت.

این سایت شامل بخش های مختلف چون نقطه صفر، باشگاه جوان، یک فنجان گفتگو، آدم های بی حاشیه، بود و نبود، امضاء محفوظ و اینجا خبری نیست است. در سایت پارازیت زندگینامه کسانی که در رادیو جوان کار می کنند از مجری گرفته تا عوامل برنامه ساز قرار داده شده است.

کد مطلب 453792

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