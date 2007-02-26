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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۳۷

در پی قطعی شدن محرومیت استقلال از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا؛

تلاش مدیرعامل استقلال برای دیدار با رئیس سازمان تربیت بدنی

تلاش مدیرعامل استقلال برای دیدار با رئیس سازمان تربیت بدنی

در حالیکه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما با درخواست باشگاه استقلال در رفع محرومیت از لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد، مدیرعامل این باشگاه در تلاش است تا ملاقاتی با ریاست سازمان تربیت بدنی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما با درخواست باشگاه استقلال در رفع محرومیت آبی پوشان از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد، مدیرعامل این باشگاه در تلاش است تا با ریاست سازمان تربیت بدنی ملاقات کند.

نجف نژاد که در آستانه عزل از سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال قرار دارد ، در نظر دارد در دیدار با علی آبادی مشکلات خود در اداره این باشگاه را وی میان بگذارد تا شاید ریاست مجمع باشگاه استقلال با اختیارات خود شرایط را برای ادامه همکاری نجف نژاد با آبی پوشان فراهم آورد.

 

کد مطلب 453793

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