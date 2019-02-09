لزوم همکاری بیشتر نیروهای مسلح وشهرداری تهران در خدمات رسانی شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، پیروز حناچی شهردار تهران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی اظهار داشت: دستاوردهای دفاعی که امروز شاهد آن هستیم مدیون زحمات رزمندگان و شهدا در هشت سال دفاع مقدس است.

وی افزود: رزمندگان ما مجبور بودند گره مشکلات را خودشان باز کنند زیرا کسی به ما کمک نمی کرد به همین دلیل ایران اسلامی توانست در حوزه‌های موشکی، دفاعی و دیگر زمینه‌ها پیشرفت کند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به دلیل حضورش در نمایشگاه اقتدار ۴۰ اشاره کرد و گفت: آن چیزی که ما را به اینجا کشانده همکاری هایی است که می تواند میان نظام مدیریت شهری و نیروهای مسلح در زمینه امداد و نجات هوایی و دیگر حوزه‌های خدمت رسانی شهری شکل بگیرد و گسترش یابد.