جذب 20 میلیون گردشگر با 25 میلیارد دلار درآمد در چشم انداز 20 ساله

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع‌ دستی و گردشگری از شناسایی 295منطقه نمونه گردشگری در کشور خبر داد و گفت: تمامی این مناطق در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

محمدشریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگاران با عنوان این مطلب که در گذشته تنها 7 منطقه گردشگری در کشور شناسایی و به ‌تصویب رسیده بود ، افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در تلاش برای شناسایی سایر مناطق مستعد گردشگری هستیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع‌ دستی و گردشگری صنعت گردشگری را یک صنعت فرابخشی ودرآمد زا عنوان کرد و گفت: در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، وضعیت صنعت گردشگری ایران با توجه به استعدادهای بالقوه موجود به‌حد مطلوب نرسیده است.

ملک زاده توسعه زیرساخت ها ، ساخت مراکز اقامتی و فرهنگ‌سازی را از جمله دلایل موفقیت صنعت گردشگری درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه عنوان کرد و افزود: با فراهم ‌شدن شرایط و امکانات لازم در چشم ‌انداز برنامه 20 ساله ، زمینه‌ جذب 20 میلیون گردشگر با 25 میلیارد دلار درآمد ، پیش ‌بینی شده ‌است که تحقق این مهم دور از انتظار نیست.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع‌ دستی و گردشگری گفت: بیش ‌از 20 درصد مناطق نمونه گردشگری کشور برای ایجاد سرمایه ‌گذاری در اختیار بخش خصوص قرار گرفته ‌است.

وی با عنوان این مطلب که در دولت نهم توجه ویژه ای به‌روستاهای هدف گردشگری به‌منظور توسعه صنعت گردشگری در کشور شده گفت: در گذشته توجه جدی به ‌این موضوع نشده بود و این در حالی است که بهترین مناطق گردشگری کشور در روستاها قرار دارد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از تصویب 370 روستای هدف گردشگری در هیئت دولت خبر داد و افزود: سرمایه ‌گذاری مناسب در این مناطق علاوه ‌بر توسعه‌ صنعت گردشگری ، در جلب و جذب گردشگر و درآمد ارزی موثر است.

ملک زاده گفت: در همین راستا 370 دهیاری نیز امور مربوط به توسعه‌ صنعت گردشگری در مناطق روستایی را پیگیری می‌ کنند.

وی افزود: این دهیاری ‌ها با تفویض اختیارات لازم به عنوان نمایندگان این سازمان در مناطق روستایی عمل می کنند.

ملک زاده با عنوان این مطلب که از سوی دولت 500 میلیون ریال کمک بلاعوض به‌ دفاتر خدماتی فعال در بخش جذب گردشگر روستایی و عشایری اختصاص یافته است ، گفت: توسعه‌ صنعت گردشگری روستایی و عشایری با هدف رونق بخشیدن به ‌روند اقتصادی روستاها و ایجاد اشتغال در این مناطق ، در برنامه ‌های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع‌ دستی و گردشگری گفت: طی سالجاری اعتباری معادل600میلیارد ریال اعتبار جهت ساخت سرویس‌های بهداشتی در مناطق گردشگری کشور اختصاص یافته است.

وی گفت: امسال همچنین برای احداث یک‌ هزار مجتمع خدمات رفاهی بین راهی ، 4 هزار و 456 میلیارد ریال اعتبار در قالب ارایه‌ تسهیلات یارانه ‌ای اختصاص یافته که با تکمیل این طرحها 48 هزار تخت تا پایان سال 86 به ‌تعداد تخت ‌های اینگونه مجتمع ‌ها افزوده می‌ شود.

ملک زاده افزود: هم اکنون 456 موافقت ‌نامه اصولی جهت ایحاد تاسیسات و توسعه مناطق گردشگری در کشور صادر و ساخت100هتل سه و چهار ستاره در30استان کشور در برنامه است که سه استان زنجان در این زمینه قابل توجه است.