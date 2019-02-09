به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان علی‌آبادکتول طی گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت در منطقه میان رستاق دهنه زرین گل، به دو شکارچی غیرمجاز برخورد کردند.

متخلفان با رویت محیط‌بانان از منطقه متواری شدند که در جریان تعقیب و گریز یکی از متخلفان توسط مأموران یگان حفاظت دستگیر و متخلف دیگر موفق به فرار شد که با توجه به شناسایی متهم متواری، مأموران از تعقیب وی دست کشیدند.

در بازرسی از این متخلف یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

متهم پس از تنظیم صورت‌ جلسه تخلف با هماهنگی قاضی محترم کشیک تحویل کلانتری منطقه شد و دستگیری متهم متواری در دستور کار مقامات قضائی قرار دارد.