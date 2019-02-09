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۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۰۶

توسط یگان حفاظت محیط زیست علی آباد انجام شد؛

دستگیری شکارچی غیرمجاز در شهرستان علی‌آبادکتول

دستگیری شکارچی غیرمجاز در شهرستان علی‌آبادکتول

علی آبادکتول- نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان علی‌آبادکتول طی گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت در منطقه میان رستاق دهنه زرین گل یک شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان علی‌آبادکتول طی گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت در منطقه میان رستاق دهنه زرین گل، به دو شکارچی غیرمجاز برخورد کردند.

متخلفان با رویت محیط‌بانان از منطقه متواری شدند که در جریان تعقیب و گریز یکی از متخلفان توسط مأموران یگان حفاظت دستگیر و متخلف دیگر موفق به فرار شد که با توجه به شناسایی متهم متواری، مأموران از تعقیب وی دست کشیدند.

در بازرسی از این متخلف یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

متهم پس از تنظیم صورت‌ جلسه تخلف با هماهنگی قاضی محترم کشیک تحویل کلانتری منطقه شد و دستگیری متهم متواری در دستور کار مقامات قضائی قرار دارد.

کد مطلب 4537981

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