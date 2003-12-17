وزير كشور: فعاليت بر مبناي پژوهش، احتمال خطا را كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام و المسلمين سيدعبدالواحد لاري در همايش پژوهش نيروي انتظامي باتاكيد بر اين مطلب و با اشاره به اينكه نيروي انتظامي به دليل تنوع ارتباطي كه با جامعه و انسان دارد بايد هر لحظه بر آشنايي خود از جامعه بيافزايد، تصريح كرد:حوزه تحقيق و پژوهش براي همه دستگاهها و همه كساني كه در يك جامعه پويا و متحرك فعاليت دارند لازم است وي افزود: انسانها جامعه داراي نيازها، خواسته ها، تمايلات و مطالبات متفاوتي هستند و اگر برخي ها بدون به ديگران بر مطالبات خود تاكيد كنند، جامعه دچار مشكل مي شود.

رييس شوراي امنيت كشور خاطرنشان كرد: كشمكش ها، اختلافات و مشكلات اجتماعي از تاكيد بعضي افراطي ها بر مطالبات خويش ناشي مي گردد.

وي ابزار نيروي انتظامي را در حل مشكلات ومسائل جامعه، شناخت اين مسائل از طريق تحقيق و پژوهش دانست و تصريح كرد: پليس كه مي خواهد از امكانات پيشرفته و متحولي پليسي استفاده كند بايد با آنها آشنايي كامل داشته باشد و ابزارهاي خود رامتناسب با پيشرفتهاي روز متحول سازد.

وزير كشور ظرفيت و فضاي بوجود آمده در نيروي انتظامي را در توجه به امر پژوهش قابل تقدير دانست و گفت: نيروي انتظامي با ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين ظرفيتهاي پژوهشي و تحقيقي توانسته است پشتوانه مهمي براي خود درانجام وظايفش بوجود آورد.