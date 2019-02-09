سعید اسماعیلپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه انفجار و آتشسوزی شامگاه شنبه در شهر سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: در پی وقوع آتشسوزی در ساعت ۲۰:۲۸ دقیقه شامگاه شنبه به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی سمنان بلافاصله دو دستگاه خودرو و پنج آتشنشان از ایستگاه شماره دو برای امدادرسانی عازم محل شدند.
وی ضمن بیان اینکه این حادثه در خیابان امام سمنان اتفاق افتاد، اضافه کرد: خوشبختانه با حضور به موقع آتشنشانان در محل حادثه حریق مهار و تحت کنترل قرار گرفت واز سرایت به دیگر منازل جلوگیری شد.
رئیس آتشنشانی سمنان بابیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، ابراز داشت: در این آتشسوزی متاسفانه یک مرد حدودا ۶۰ ساله دچار سوختگی شد که به مراکز درمانی انتقال یافت.
اسماعیل پور بابیان اینکه علت اصلی وقوع این حادثه نیاز به کارشناسی دارد، اضافه کرد: هنوز نمیتوان برآورد مشخصی از علت وقوع این حادثه ارائه کرد اما توجه شهروندان به رعایت نکات ایمنی میتواند از وقوع این حوادث تلخ پیشگیری کند.
وی ضمن بیان اینکه در ایام سرد سال انتظار میرود که شهروندان نکات ایمنی را در برابر وسایل گازسوز بیشتر رعایت کنند، افزود: بخاری و وسایل گازسوز میبایست مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت بروز هر گونه مشکل با نیروهای آتشنشانی یا مسئولان شرکت گاز تماس بگیرند.
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