به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ساعت 15/21 روز چهارشنبه نهم اسفندماه پس از اجرای نمایش برگزار می‌شود، عباس شادروان و علیرضا غفاری به عنوان منتقد درباره نمایش صحبت خواهند کرد.



"عید پاک" برشی از زندگی یک خانواده است که پدر به جرم خیانت در امانت و تضییع اموال یتیمان بازداشت شده و در انتظار محاکمه است، اما مادر خانواده می‌خواهد پدر را تبرئه کند. در این نمایش آسیه ضیایی، افشین زارعی، مرضیه صدرایی، سیروس همتی، شیدا خلیق و محمد اسدی بازی می کنند.



مریم معترف مشاور کارگردان، وحید لاری طراح صحنه و لباس و روزبه نجارنژاد آهنگساز این اجرا هستند. نمایش "عید پاک" هر روز جز شنبه‌ها از ساعت 19:45 در تالار نو روی صحنه می‌رود.

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