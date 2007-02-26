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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۰

نمایش "عید پاک" چهارشنبه نقد و بررسی می‌شود

جلسه نقد و بررسی نمایش "عید پاک" نوشته یوهان آگوست استریندبرگ به کارگردانی حسن باستانی روز چهارشنبه با حضور اعضاء کانون ملی منتقدان تئاتر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ساعت 15/21 روز چهارشنبه نهم اسفندماه پس از اجرای نمایش برگزار می‌شود، عباس شادروان و علیرضا غفاری به عنوان منتقد درباره نمایش صحبت خواهند کرد.

"عید پاک" برشی از زندگی یک خانواده است که پدر به جرم خیانت در امانت و تضییع اموال یتیمان بازداشت شده و در انتظار محاکمه است، اما مادر خانواده می‌خواهد پدر را تبرئه کند. در این نمایش آسیه ضیایی، افشین زارعی، مرضیه صدرایی، سیروس همتی،  شیدا خلیق و محمد اسدی بازی می کنند.

مریم معترف مشاور کارگردان، وحید لاری طراح صحنه و لباس و روزبه نجارنژاد آهنگساز این اجرا هستند. نمایش "عید پاک" هر روز جز شنبه‌ها از ساعت 19:45 در تالار نو روی صحنه می‌رود.
کد مطلب 453802

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