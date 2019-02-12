به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در جمع مردم نردین بخش کالپوش میامی ضمن بیان اینکه تاکنون ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طی یک ساله گذشته در حوزه آب روستاهای کالپوش هزینه شده است، ابراز داشت: طی دو سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان برای مجتمع آبرسانی کالپوش هزینه شد.
وی ضمن بیان اینکه نگرانیهایی پیرامون انتقال آب حوزه سد کالپوش به شاهرود وجود داشت، اضافه کرد: محکم پای این حرف ایستادیم که اولویت تامین آب شرب با کسانی است که در حوزه سد زندگی میکنند، چه طور در شرایطی که برخی روستاهای کالپوش طی روز کمتر از یک ساعت آبدارند این ظرفیت به شاهرود انتقال پیدا کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه از ۱۲ روستای بخش کالپوش هشت روستا با مشکل جدی آب شرب مواجه هستند، ابراز داشت: ۳۶ میلیارد تومان در سفر هیئت دولت به مجتمع آبرسانی کالپوش اختصاص یافت که این رقم معادل اعتبار خود شهرستان میامی است.
حسینی شاهرودی ضمن بیان اینکه بخشی از لولهگذاریها درگذشته انجامشده است، تصریح کرد: در معضلات اجتماعی هیچ چیز حل نخواهد شد و هیچ مسئول یا سرمایهگذاری به منطقه سفر نخواهد کرد و معتقدیم تا زمانی این سد وجود دارد میبایست ابتدا این ۱۲ روستا کالپوش مشروب شده و سپس به شاهرود و صنعت اختصاص یابد.
وی ضمن بیان اینکه با در نظر گرفتن امکانات و ظرفیتهای بخش کالپوش میبایست آینده را دید، اضافه کرد: در کنار کشاورزی بخش کالپوش میبایست شهرک صنعتی نیز ساخته شود لذا دولت اعتبارات خوبی را در حوزه آبیاری نویت و کشاورزی مدرن در نظر گرفته است و در شرایطی که زمینی اضافه نمیشود میبایست در حوزه صنایع تبدیلی ورود پیدا کرد تا اشتغال ایجاد شود.
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