ویژه برنامه های اربعین حسینی در رادیو ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "فصل عاشقی" روز جمعه 18 اسفند ماه (19 صفر) از ساعت 9 تا 11:30 پخش می شود. در این برنامه کارشناسان برنامه درباره اهمیت روز جمعه و توسل به حضرت مهدی (ع) و ارتباط با آن حضرت و دیدگاه ایشان را به وقایع کربلا صحبت می کنند. این برنامه به سردبیری سلمان طاهری و تهیه کنندگی محمد طارمی از رادیو ایران پخش می شود.

ویژه برنامه "اربعین، شبستان وصال" هم 19 اسفند ماه (20 صفر) از ساعت 9 تا 11 ظهر از رادیو ایران پخش می شود. این برنامه به سردبیری سلمان طاهری با هدف زنده نگه داشتن حادثه عظیم کربلا، احیاء سنت نبوی، اصلاح جامعه، آگاه ساختن مسلمانان و از بین بردن استبداد تهیه شده است.

در این برنامه به موضوعاتی چون اربعین در فرهنگ و معارف، اربعین در فرهنگ عاشورا، فرهنگ اربعین در سایر کشورهای اسلامی و شیعی چون عراق، پاکستان، داستان جابربن عبداله انصاری و کاروان اسیران پرداخت می شود. محمد طارمی تهیه کنندگی این برنامه را بر عهده دارد.