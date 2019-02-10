عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از چند جهت قابل توجه است، اظهار داشت: هر اندازه توانمندی ما بالاتر رود دشمنی آمریکا با ما بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمریکا در آستانه برگزاری مراسم راهپیمایی هرساله به تبلیغات علیه ما می پردازد، عنوان کرد: برگزاری سمینارهای مختلف در کشورهای اروپایی نشان دهنده قدرت کشور ایران است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دشمن همواره در آستانه برگزاری راهپیمایی های بزرگی چون ۲۲ بهمن تبلیغات علیه کشور ما را بیشتر می کند تا حضور مردم در راهپیمایی‌ها کمرنگ شود با این حال هر ساله مردم ما جواب دندان شکنی به آمریکا داده اند و مشت‌های گره کرده خود را به سمت آمریکا هدف قرار دادند.

وی گفت: آمریکا اگر این همه دشمنی نکند ما فقط ۲۲ بهمن را جشن می‌گیریم اما کاری می‌کند که مشت های ما به سمت او حواله و کینه مردم از آمریکا بیشتر شود امسال هم با گسترش تحریم‌ها و ایجاد مزاحمت بیشتر برای ملت ایران می خواهد ببیند آیا سیاست‌های تحریمی جدید بر روی مردم ایران اثر گذاشته و منتظر است تا در ۲۲ بهمن اثرات آن را ببیند.

مصری تصریح کرد: امسال مردم با حضور گسترده خود به آمریکا خواهند فهماند تحریم‌هایی که در نظر گرفته بود شکست خورده است و امیدی به آن تحریم‌ها نداشته باشد و هر اندازه حضور گسترده تری در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشته باشیم جواب قاطع تری به دشمن خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه اگر جمعیت کمتری در راهپیمایی۲۲ بهمن حضور داشته باشند آنان حریص تر به ضربه‌زدن خواهند شد افزود: دعوت به راهپیمایی ۲۲ بهمن مصادف است با خنثی کردن توطئه‌های آمریکا و گذر از پیچی که آمریکایی ها برای ما به وجود آورده‌اند که باید به سلامت از آن عبور کنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم در آینده به خود بالندگی بیشتری برسیم، افزود: معیشت مردم به خاطر خباثت های آمریکا سخت شده است و نباید دشمنی آمریکا را فراموش کنیم ضمن اینکه انتظار داریم مسئولان تلاش کنند تا مشکلات به حداقل برسد اما نباید طوری باشد که دشمن را هم فراموش کنیم.

وی تصریح کرد: ریشه اصلی همه سختی‌های معیشتی وارد شده به مردم ما، آمریکا است بنابراین با شکست سیاست‌های آمریکا دوباره رونق به کشور باز می گردد و برهمین مبنا برای مبارزه جدی با آمریکا باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پررنگتر از قبل داشته باشیم.