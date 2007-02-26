946 تبعه افغانی و عراقی در مدارس مازندران درس می خوانند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، حبیب الله تقوی امروز در جلسه کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان مازندران در محل استانداری افزود: از این تعداد 421 نفر دارای کارت هویت هستند.

وی تصریح کرد: 16 نفر دارای گذرنامه و 27 نفر از آنان در رشته های مختلف در دانشگاههای استان به تحصیل مشغولند.

تقوی ادامه داد: از سال 82 تا کنون ، 168 پروانه زناشویی برای تبعه افغانی صادر که این مقدار در سال 85 حدود 95 پرونده بوده است.

رئیس دفتر اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی استانداری مازندران خاطر نشان کرد: در سال جاری حدود 12 مورد درخواست تابعیت توسط مهاجرین افغانی صورت گرفت.

وی همچنین از تحصیل 14 دانش آموز عراقی در استان خبر داد و گفت: 7 نفر در مقطع ابتدایی ، 4 نفر راهنمایی و 3 دانش آموز در مقطع متوسطه تحصیل می کنند.

وی افزود: در سال جاری نیز 1310 نفر از اتباع افغانی غیر مجاز به کشورشان بازگردانده شده اند که این تعداد در سال 84 حدود 1290 نفر بوده است که سال جاری نسبت به سال قبل از رشد 10 درصدی برخوردار است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: در مرحله اول خروج اتباع بیگانه که سال جاری صورت گرفت حدود 85 درصد اتباع بیگانه مقیم شهرهای نور ، تنکابن ، چالوس و نوشهر که همگی افغانی بودند از مازندران به کشور خود اعزام شدند.

جواد قناعت یادآور شد: در مرحله دوم خروج اتباع بیگانه از استان مازندران که از نیمه اول سال 86 صورت می گیرد تبعه افغانی شهرهای محمود آباد ، بابل ، بابلسر و نور به کشورشان اعزام خواهند شد.