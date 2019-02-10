۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۰۴

تخلیه ۳ هزار نفر در پی آتش‎سوزی جنگل‌های نیوزلند

وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های نیوزلند و کشیده شدن دامنه آن به مناطق مسکونی جنوب این کشور، تاکنون ۳ هزار نفر را آواره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، هزاران نفر از مردم شهر «نلسون» واقع در جنوب کشور نیوزلند، از بیم گسترش دامنه حریق که از ۶ روز پیش آغاز شده، محل زندگی خود را در جستجوی مکانی امن ترک کرده‌اند.

این در حالی است که دامنه حریق اکنون به «وِیک فیلد» شهری در مجاورت نلسون رسیده است.

تاکنون حدود ۳ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

این بدترین آتش‌سوزی جنگل‌های نیوزلند از سال میلادی ۱۹۵۵ به این سو است.

منطقه‌ای که تحت محاصره آتش است، حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و۲۳ بالگرد به همراه ۲ فروند هواپیما برای اطفاء حریق اعزام شده‌اند.

مریم خرمایی

