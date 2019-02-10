استقرار تجهیزات نظامیان آمریکایی در منطقه مرزی میان عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، منابع خبری از استقرار تجهیزات نظامیان آمریکایی در منطقه «التنف» عراق واقع در مرزهای مشترک با سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، تجهیزات نظامیان آمریکایی از جمله سلاح های سنگین و توپخانه ها در منطقه التنف واقع در ۴۹۰ کیلومتری غرب شهر الرمادی مرکز استان الانبار مستقر شده است.

استقرار این تجهیزات همزمان با آغاز عملیات نظامی ارتش سوریه برای پاکسازی آخرین پایگاه داعش در استان دیر الزور صورت می گیرد.

پیشتر شبکه خبری المیادین از توافق ائتلاف آمریکا و شبه نظامیان کرد تحت حمایت این ائتلاف با گروه تروریستی داعش بر سر خروج عناصر این گروه از شرق سوریه خبر داده بود.

مخالفان سوری نیز اعلام کرده بودند که داعش مهیای خروج از شرق فرات شده است اما مقصد این گروه همچنان مبهم است اما شاید عناصر مسلح داعش به صحرای الانبار یا بادیه التنف منتقل شوند.