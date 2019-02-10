مسیرهای راهپیمایی نقاط مختلف خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان بخش اول مسیرهای راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن نقاط مختلف استان را اعلام کرد.

مسیرهای راهپیمایی نقاط مختلف استان خوزستان به شرح زیر اعلام شد:

۱. رامهرمز: از میدان آزادی به سمت میدان سلمان فارسی ساعت ۹:۳۰ صبح.

۲. میانرود: میدان امام حسین (ع) – بلوار انقلاب اسلامی – میدان شهدا – گلزار شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۳. سلطان‌آباد: امامزاده عبدالله - بخشداری – میدان شهدا ساعت ۹:۳۰ صبح.

۴. رودزرد: از حوزه شهید دستغیب به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۳۰ صبح.

۵. ابوالفارس: از حوزه شهید بهشتی به سمت بخشداری ساعت ۹:۳۰ صبح.

۶. شوشتر: از میدان ۱۷ شهریور به سمت بقعه متبرکه امامزاده عبدالله ساعت ۹:۳۰ صبح

۷. شهید شرافت: از مسجد شهدای سمندی به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۰۰۰ صبح.

۸. سرداران: از میدان پیامبر اعظم (ص) به سمت گلزار شهدا ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۹. میان آب: از مقابل بخشداری به سمت مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) ساعت ۹:۰۰ صبح.

۱۰. شعیبیه: از مقابل بخشداری گوریه به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۰۰ صبح.

۱۱. زیدون: از مسجد امام خمینی (ره) شهر سردشت به سمت حرم مطهر امامزاده اباذر ساعت ۹:۳۰ صبح.

۱۲. سوسنگرد: از میدان شهرداری به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۰۰ صبح.

۱۳. مسجدسلیمان: از میدان آزادی (بانک ملی) به سمت میدان یاعلی ساعت ۱۰:۳۰ صبح.

۱۴. صیدون: میدان امامزاده عبدالله – حوزه مقاومت مالک اشتر – پارک شهدا – میدان امامزاده عبدالله ساعت ۹:۳۰ صبح.

۱۵. قلعه خواجه: از مدرسه شبانه‌روزی امام سجاد (ع) به سمت تپه شهدای گمنام ساعت ۸:۳۰ صبح.

۱۶. آبژدان: از مصلای نماز جمعه به سمت دانشگاه پیام نور ساعت ۹:۳۰ صبح.

۱۷. چلو: از مقابل بخشداری به سمت مدرسه شبانه‌روزی زاگرس ساعت ۹:۰۰ صبح.

۱۸. چم خلف عیسی: حسینیه شهر زهره – خیابان امام خمینی (ره) – میدان امام علی (ع) – خیابان شیرودی – مسجد فاطمه الزهرا (س) ساعت ۹:۰۰ صبح.

۱۹. رامشیر: خیابان ۲۲ بهمن- خیابان جمهوری اسلامی – خیابان طالقانی – خیابان ولی عصر (عج)- خیابان امام خمینی (ره) ساعت ۹:۰۰ صبح.

۲۰. باغملک: میدان امام خمینی (ره) – بلوار آیت‌الله خامنه‌ای – خیابان مدرس – خیابان شهرداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۲۱. ایذه: از میدان امام علی (ع) به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۲۲. دهدز: از میدان امام علی (ع) به سمت میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۲۳. سوسن: از کمیته امداد امام (ره) به سمت بخشداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۲۴. پیان: از مسجد جامع به سمت دبیرستان شبانه‌روزی ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۲۵. مرغا: از دوراهی پرسیاه به سمت دبستان سلام جازستان ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۲۶. بهبهان: میدان شهید مراحل – خیابان عدالت- میدان شهید جوانمردی – میدان بانک ملی – خیابان امام حسین (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۲۷. صالح شهر: مسجد جامع – خیابان بسیج – یادمان شهدا ساعت ۹:۳۰ صبح.

۲۸. ماهشهر: از میدان امام (ره) به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح.

۲۹. شهرک طالقانی: از مسجد فاطمه الزهرا (س) به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳۰. قلعه تل: از مقابل کتابخانه شهید صدوقی به سمت خیابان ۲۲ بهمن ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳۱. هفتگل: از مقابل اداره آموزش و پرورش به سمت استادیوم ورزشی ساعت ۹:۰۰ صبح.

۳۲. آغاجاری: مسجد جامع- حسینیه ابوالفضل (ع) – حسینیه عاشقان ثارالله – یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۰:۳۰ صبح.

۳۳. جولکی: دبیرستان سید میرکریم تقوی – بخشداری – یادمان شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳۴. هویزه: از میدان امام رضا (ع) به سمت میدان قمر بنی هاشم (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح.

۳۵. رغیوه: از مقابل بخشداری به سمت یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۳۶-میداوود: اورژانس جاده‌ای – بانک تجارت – میدان بسیج ساعت ۱۰:۰۰ صبح.

۳۷- حمیدیه: چهارراه مرکزی بازار – خیابان امام خمینی (ره) – میدان قدس ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳۸- صفی‌آباد: مسجد صاحب‌الزمان (عج) – بلوار شهید بهشتی – بلوار امام خیمنی (ره) – گلزار شهدا ساعت ۹:۳۰ صبح.

۳۹- شوش دانیال: از میدان بسیج به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۰۰ صبح.

۴۰- الوان: از خیابان فتح المبین به سمت دبیرستان حضرت مریم (س) ساعت ۹:۰۰ صبح.

۴۱- شاوور: از حوزه مقاومت بسیج مسلم به سمت یادمان شهدای گمنام ساعت ۹:۰۰ صبح.

۴۲- حر: از مسجد جامع به سمت میدان امام حسین (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح.

۴۳- فتح المبین: از میدان ولایت به سمت مسجد امام هادی (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح.