راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۸۰نقطه از استان یزد/اعلام مسیرهای راهپیمایی

حجت الاسلام محمد فخرالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از انسجام، وحدت و یکپارچگی مردم دارد.

وی بیان کرد: دشمنان ما هر روز نقشه ای شوم برای ایجاد تفرقه در میان مردم طراحی می کنند بنابراین صف آرایی در برابر دشمنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن یک ضرورت و خاری در چشم دشمنان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۸۰نقطه از استان یزد انجام می شود، به تشریح مسیرهای راهپیمایی در مناطق مختلف استان پرداخت.

فخرالدینی ادامه داد: در یزد طبق روال راهپیمایی های گذشته، راهپیمایی از میدان آزادی آغاز می شود و با طی خیابان فرخی، میدان شهید بهشتی، خیابان امام خمینی (ره) و چهارراه شهدا به تکیه امیرچخماق ختم می شود.

وی افزود: در مراکز شهرستانهای استان نیز راهپیمایی اردکان از مسجد کوشک نو، ابرکوه از میدان امام حسین (ع)، تفت از حسینیه امام، اشکذر از میدان بسیج، میبد از بیت آیت الله اعرافی، مهریزا ز میدان شهدای گمنام، مروست از خیابان امام، هرات از میدان جمهوری اسلامی، بهاباد از مسجد انقلاب و بافق از بلوار امام خمینی (ره) آغاز می شود.