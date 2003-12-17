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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۲۰:۰۹

گزارشي از تمرينات تيم فوتبال پاس

هاشمي نسب به بازي با استقلال مي رسد

تمرينات آمادگي تيم فوتبال پاس پيش از ديدار با استقلال ، عصر امروز در ورزشگاه شهيد دستگردي دنبال شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين تمرين كه به مدت دو ساعت به طول انجاميد بازيكنان پس از گرم كردن بدنها به مرور كارهاي تاكتيكي ، حفظ توپ در فضاي محدود ، ضد حملات و بازي دستگرمي پرداختند .
اساس تمرينات پاس در تمرين امروز توپ گيري و بلافاصله تبديل آن به ضد حملات بود كه در اين بخش خداداد عزيزي وآرش برهاني بسيار آماده وسرحال نشان دادند. جواد نكونام هم كه دربازي با استقلال اهوازمحروم بود، بازگشت پرفروغي به تركيب پاس داشت وبعنوان يك بازيساز وطراح درمركز ميدان عمل مي كرد .
دردرون دروازه نيز حسن رودباريان بسيار آماده نشان داد وبه نظر مي رسد در بازي با استقلال اوازشانس بيشتري براي قرار گرفتن در تركيب ثابت تيم پاس برخوردار باشد.
درخط دفاعي نيزمهدي هاشمي نسب كه مدتها ازمصدوميت كشاله پا رنج مي برد پا به پاي ديگربازيكنان پاس تمرين كرد ونشان داد دوران مصدوميت را پشت سر گذاشته است و مي تواند در ديدارهاي آينده تيمش را همراهي كند. با مشكلاتي كه تيم پاس درخط دفاعي با آن روبرو است بعيد نيست مجيد جلالي سرمربي پاس در اين بازي كه حساسيت هاي خاصي هم براي او دارد ازاين مدافع باتجربه استفاده كند .
پاسي ها آخرين تمرين خود را پيش از ديدار با استقلال ساعت 30/14 دقيقه فردا در همين محل برگزار خواهند كرد .

کد مطلب 45381

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