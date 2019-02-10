به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال درحالی توانست در هفته شانزدهم میزبانش پیکان را با نتیجه‌ای پر گل مغلوب کند که مطابق معمول اکثر بازیهای این فصلش، دروازه این تیم هم بسته ماند.

سید مهدی رحمتی در این دیدار یک کلین شیت بر کلین شیت‌های قبلی اش افزود تا تعداد کلین شیتهای وی در این فصل دو رقمی شود. کاپیتان استقلال موفق شد دهمین کلین شیت این فصل خودش و یازدهمین کلین شیت تیمش را در هفته شانزدهم ثبت کند تا از این نظر پیشاپیش همه دروازه‌بان های لیگ قرار داشته باشد.

رحمتی در این فصل ۱۳ بار برای استقلال به میدان رفته که تنها ۴ بار در ۳ دیدار مقابل ذوب آهن، پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان دروازه اش باز شده است. از ۴ گلی که رحمتی خورده یک گل از روی نقطه پنالتی و یک گل هم گل به خودی مدافعان تیمش بوده است.

رحمتی با ثبت ۱۰ کلین شیت در ۱۳ بازی و خوردن ۴ گل در این بازیها معدل یک گل به ازای هر ۲۹۲/۵ دقیقه بازی را به نام خود ثبت کرده است که این آماری فوق العاده محسوب می شود.

آخرین باری که دروازه رحمتی در لیگ برتر باز شد، دقیقه ۸۸ دیداری معوقه از هفته ششم بود که ۱۴ مهر در مسجد سلیمان برگزار شد تا از آخرین گل دریافتی وی در لیگ بیشتر از ۴ ماه گذشته باشد.

آبی پوشان بعد از آن ۹ بار در لیگ به میدان رفتند که ۳ بار حسینی و ۶ بار رحمتی درون دروازه این تیم قرار گرفتند. رحمتی با ۶ کلین شیت پیاپی بعلاوه ۲ دقیقه، شمار دقایق حفظ دروازه اش در لیگ را به عدد ۵۴۲ دقیقه رسانده است.

در حال حاضر سید حسین حسینی با ۸۴۵ دقیقه گل نخوردن صاحب رکورد طولانی ترین دقایق بسته نگه داشتن دروازه در فوتبال ایران است و رحمتی این شانس را دارد تا با ۳ کلین شیت دیگر به جابجا کردن رکورد هم تیمی‌اش امیدوار باشد.

رحمتی در حالی به این موفقیت ها رسیده است که بیشتر از ۳۶ سال از سن او می‌گذرد.