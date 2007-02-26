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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۳۱

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران :

بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری ایرانیان در کوبا فراهم شده است

علینقی خاموشی با اشاره به این که سرمایه و نقدینگی در کوبا برای فعالیت‌های اقتصادی کافی نیست، گفت: این امر می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درهمایش بررسی فرصت‌های تجاری سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین طولانی بودن مسافت را یکی ازمشکلات یافتن اطلاعات میدانی بین ایران و کشورهای آمریکای لاتین دانست وگفت: تبادلات اطلاعاتی بین دوکشورباید از نزدیک صورت گیرد.

علینقی خاموشی افزود: برای اجرای مبادلات اقتصادی با کوبا باید در این کشور حضور فیزیکی داشته باشیم تا از نزدیک با این کشورهمکاری کنیم.

وی تصریح کرد: به علت شرایط بحرانی که کوبا طی سال های گذشته با آن روبرو بوده، این امر می تواند زمینه مناسبی باشد تا ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین با یکدیگر تعامل اقتصادی برقرارکنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اشاره به این که سرمایه و نقدینگی در کوبا برای فعالیت‌های اقتصادی کافی نیست، خاطرنشان کرد: این امر می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی باشد.

وی با تاکید برگردش کالا به صورت‌ آزاد، گفت: شرکت‌های ایرانی پایگاهی در کشورهای آمریکای لاتین ایجاد و تولیداتشان را به این کشورها ارسال کنند.

خاموشی تاکید کرد: متاسفانه هم اکنون ابزاری ازجمله روابط بانکی، گشایش اعتبار، مقررات گمرکی، مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری دو جانبه و مقررات عدم دریافت مالیات مضاعف میان دو کشورایران و کوبا فراهم نیست.

به گفته وی، ایران می تواند با ورود به بازار مکزیک ، بازار آمریکا را تحت نظر قراردهد به گونه ای که 75 درصد بازار جهان در آمریکاست که می‌توان با این روابط به آن دست یافت. 

کد مطلب 453811

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