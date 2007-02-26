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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۰۳

صبا در جشنواره پویانمایی تهران انیمیشن می‌سازد

انیماتورهای مؤسسه فرهنگی هنری صبا با همکاری آسیفا ایران در پنجمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران به صورت زنده فیلم انیمیشن می‌سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این مؤسسه با ساخت دکوری سه بعدی در غرفه خود که در نمایشگاه جشنواره پویانمایی تهران دایر شده، در کارگاههای عملی انیمیشن‌هایی به صورت زنده می‌سازد و همزمان این انیمیشن‌ها از نمایشگرهای این غرفه برای عموم پخش می‌شود.

ساخت انیمیشن زنده از نخستین روز جشنواره آغاز شده و تا روز پایانی جشنواره از ساعت 9 تا 19 ادامه دارد. ورود برای عموم به نمایشگاه پنجمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران آزاد است و علاقمندان می‌توانند شاهد ساخت انیمیشن در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری صبا به صورت زنده باشند.
کد مطلب 453813

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