به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این مؤسسه با ساخت دکوری سه بعدی در غرفه خود که در نمایشگاه جشنواره پویانمایی تهران دایر شده، در کارگاههای عملی انیمیشن‌هایی به صورت زنده می‌سازد و همزمان این انیمیشن‌ها از نمایشگرهای این غرفه برای عموم پخش می‌شود.



ساخت انیمیشن زنده از نخستین روز جشنواره آغاز شده و تا روز پایانی جشنواره از ساعت 9 تا 19 ادامه دارد. ورود برای عموم به نمایشگاه پنجمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران آزاد است و علاقمندان می‌توانند شاهد ساخت انیمیشن در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری صبا به صورت زنده باشند.

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