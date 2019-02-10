۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۳

فرمانده سپاه عاشورا در گفتگو با مهر:

مردم آذربایجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور باشکوهی خواهند داشت

تبریز- فرمانده سپاه عاشورا گفت: مردم آذربایجان همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور باشکوه و پرشوری خواهند داشت.

سردار عابدین خرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال گفت: ۲۲ بهمن امسال به لطف الهی یک بار دیگر حماسه ای خلق می شود تا دشمن طعم تلخ شکست را دوباره تجربه کند.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن تجلی گاه میثاق امت با ولایت فقیه است، ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی دشمنان استکبار را رسوای عالم می کند. مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکبار دیگر با آرمان های امام راحل و شهدا تجدید بیعت می کنند.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از اهمیت دوچندانی برخوردار است، گفت: حضور در این راهپیمایی وظیفه تمام مردم است.

وی سپس گفت: امام راحل(ره) تداوم انقلاب را با حضور قشر مستضعف و پیروزی جنگ را با حضور پابرهنگان و مستضعفان می‌دانست، وقتی پای امنیت و جنگ در میان باشد این افراد از دورترین نقاط برای دفاع می ‌روند و در زمان جنگ تحمیلی نیز طیف مستضعف بود که دفاع مقدس را به پیروزی رساند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت کشور ما در این چهار دهه با مدیون خون شهدا و رهبری مقام معظم رهبری هستیم، ادامه داد: وارد پنجمین دهه انقلاب اسلامی می شویم و باید در این دهه نیز آماده توطئه ها و نقشه های دشمنان باشیم.

