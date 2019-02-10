آمار عجیب بازیکن باتجربه استقلال/بیش از ۹۰۰ دقیقه روی نیمکت و سکو

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین باری که خسرو حیدری در این فصل برای استقلال به میدان رفت، هفته هفتم و دیدار با نساجی بود که حیدری در ترکیب ثابت آبی پوشان به میدان رفت و تا دقیقه ۶۱ در میدان حضور داشت. این آخرین حضور این مدافع ۳۵ ساله در ترکیب تیمش بود.

حیدری آخرین بار ۳۱ شهریور و در دیدار هفته هفتم تیمش مقابل نساجی به میدان رفت و پس از آن در ۱۰ بازی مقابل نفت مسجد سلیمان (معوقه از هفته ششم)، پرسپولیس، سایپا، سپاهان، ماشین سازی، پدیده، استقلال خوزستان، صنعت نفت، سپیدرود و پیکان بازی تیمش را از روی نیمکت و یا سکو دنبال کرده است.

ملی پوش باتجربه آبی پوشان در این فصل تنها در ۴ بازی در هفته‌های اول، سوم، پنجم و هفتم برای تیمش به میدان رفته که در ۳ بار از این ۴ بار در ترکیب ثابت قرار داشته است و یکبار بعنوان بازیکن جانشین وارد ترکیب شده است.

حیدری تنها یکبار تمام ۹۰ دقیقه را برای تیمش بازی کرد که آن هم به هفته نخست رقابتها باز می گردد.

جمع تمام دقایق حضور حیدری در میدان ۲۴۲ دقیقه در ۱۴۴۰ (۱۶ بازی) دقیقه ای است که آبی پوشان در لیگ به میدان رفته‌اند و این نشان می‌دهد حیدری تنها ۱۴درصد در بازیهای تیمش مشارکت داشته است.