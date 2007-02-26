اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه تا 17 اسفند ماه از ساعت 10 تا 18 ادامه خواهد داشت. مریرم وزیری تا کنون در نمایشگاههای گروهی گالری والی (1378)، گالری بنفشه (1379)، گالری مژده (1381)، گالری امیرکبیر(134) و گالری سبحان (1385) و همین طور نمایشگاههای انفرادی گالری نور (1379) و گالری برگ (1380) شرکت داشته است.



- نمایشگاه آثار نقاشی عباس برزگر گنجی از 12 تا 17 اسفند ماه از ساعت 10 تا 20 در نگارخانه کمال الدین بهزاد برگزار می شود. این نمایشگاه روز شنبه 12 اسفند از ساعت 17 تا 20 افتتاح می شود.



- نمایشگاه نقاشی و کارت پستال سمانه احمدی از 9 تا 16 اسفند ماه از ساعت 9 تا 18 در فرهنگسرای هنر(ارسباران) برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد، این آثار با تکنیک "ترکیب مواد" و موضوعات دفتری از خاطرات سالهای دانشجویی، عشق و روابط عمومی اجتماعی، تقابل کودکان و جنگ در نقاط مختلف دنیا همراه با کارت پستالهای اجتماعی هستند. سمانه احمدی فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر و معماری صباست و تاکنون در شش نمایشگاه گروهی تهران، کرمان و سوریه و چهار نمایشگاه انفرادی در کرمان و یک نمایشگاه خارجی حضور داشته است.

- مسابقه کتابخوانی "بی واسطه با حسین" به مناسبت ماه صفر، ویژه نوجوانان تا 15 اسفند ماه در مرکز فرهنگی هنری نوجوانان برگزار می شود. روابط عمومی مرکز فرهنگی هنری نوجوانان اعلام کرد، این مسابقه به منظور آشنایی بیشتر نوجوانان با فلسفه قیام امام حسین(ع) و مشارکت آنان در برنامه های فرهنگی مذهبی طراحی شده تا در فرصت مقرر خلاصه متن کتاب را برای مرکز نوجوان ارسال کنند.

- مسابقه "طراحی تهران" از سوی نوجوانان تهرانی تا 25 اسفند ماه در مرکز فرهنگی هنری نوجوانان برگزار می شود. روابط عمومی مرکز فرهنگی هنری نوجوانان اعلام کرد، این مسابقه با هدف ارتقا سطح فکری و خلاقیت نوجوانان در حوزه های تجسمی و ارتباط نوجوانان با مسائل و معضلات شهری و شناخت نگاه آنها با موضوع طراحی 30 سال آینده شهر تهران طی یک ماه برگزار می شود. سه اثر برتر ضمن دریافت جایزه ویژه، به شهردار تهران اهدا می شوند و نوجوانان منتخب می توانند به مدت یک سال از تمامی خدمات فرهنگی، ورزشی، تفریحی مرکز نوجوانان تهران رایگان استفاده کنند.