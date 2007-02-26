خبرنگاران یک روز کاری را در آماده باش مانور زلزله سپری کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، این برنامه در حالی برگزار شد که خبرنگاران و عکاسان برخی ازرسانه ها در کنار برخی از مسئولان ستاد مدیریت بحران زمانی طولانی را در بی خبری به سر برده و هر گونه تلاش آنان در جهت کسب اطلاع از زمان و مکان انجام این مانور بی نتیجه ماند.

نکته قابل توجه این است که بر خلاف خبرنگاران و عکاسان ، هیچ یک از مسئولان سازمانهای ذیربط در امر مدیریت بحران ناچار نشدند که در این روز ، زمانی را برای قرارگیری در حالت آماده باش اختصاص دهند هر چند که گفته شده بود زمان و مکان وقوع این مانور حتی برای شهردار تهران نیز نامعلوم است اما ظاهرا تنها بلاتکلیفی این مانور نصیب اصحاب رسانه ها شد.

دکتر مازیار حسینی ، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگارانی که ساعت ها منتظر دریافت پاسخی مناسب نسبت به اجرای این مانور بودند ، گفت: همه ما باید در حالت آماده باش قرار داشته باشیم حتی من در بیرون از سازمان نیز بی سیم همراه داشته و منتظر اعلام زمان برگزاری این مانور بودم.

حال این سئوال مطرح است که چرا اطلاع رسانی خبرنگاران و عکاسان برای پوشش خبری این برنامه از نیم ساعت قبل از شروع مانور انجام نشد و اینکه آیا مسئولانی که در بی خبری به سر می برند تا چه حد می توانند در فرماندهی و کنترل عملیات مدیریت بحران در این مانور بطور هماهنگ عمل کنند.

به گزارش مهر ، به جهت پوشش خبری این برنامه ، از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح امروز خبرنگارانی از برخی خبرگزاری ها و روزنامه ها در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران حضور یافته و به دلیل نامعلوم بودن زمان برگزاری این مانور تا ساعت 14 منتظر مانده و پس از آن سازمان را ترک کردند.

بنابراین گزارش ، 37 دقیقه پس از خروج خبرنگاران ، برگزاری مانور در ساعت 14و 37 دقیقه آغاز شد.