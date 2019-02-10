فقط با مراجعه به قرآن کریم می توان از شیعه غربت زدایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی شنبه شب در محفل قرآنی در بیت الزهرا (س) کرمان با تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش اینگونه محافل در سطح کشور هستیم.

وی با تاکید بر لزوم تحکیم وحدت بین مسلمانان اظهار کرد: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف بین شیعه و سنی هستند که این شکاف با مراجعه به قرآن قابل رفع است.

سردار سلیمانی با اشاره به لزوم مراجعه به قرآن و اثرات مثبت آن اظهار کرد: فقط با مراجعه به قرآن کریم است که می توان از شیعه غربت زدایی کرد و غبار هزاران ساله را از نور اهل بیت (ع) گرفت.

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به اینکه انقلاب ایران بر پایه قرآن شکل گرفته است، ادامه داد: حیات اسلام ناب با حرکت امام خمینی (ره) تجدید شد.

وی با اشاره به اینکه به غیر از چند حرکت سال های اخیر فقط جمهوری اسلامی ایران است که در جهان اسلام با تکیه به قرآن حکومت می کند، گفت: در حقیقت یهود و نصاری در پشت پرده در تمامی حکومت ها نقش دارند.

سردار سلیمانی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری به او اظهار کرد: ایشان به بنده توصیه کردند که در دیدار با جمعیت های مختلف دو مساله را رعایت کنم و آن دو این است که به دین مقید بوده و ذکر قرآن را مورد توجه قرار دهم.

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به آوردن پرچم گنبد مطهر امام رضا (ع) به محفل قرآنی بیت الزهرا (س) کرمان گفت: حضور این پرچم متبرک رضوی در مجلس همگان را به انوار ولایت امام رضا (ع) منور کرد.