به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده صبح دوشنبه در آئین افتتاح ۳۱۲ طرح برق‌رسانی در استان زنجان گفت: ارتقای کیفیت شاخص‌های برق و بهبود کیفیت ارائه خدمات مهم‌ترین اولویت این شرکت بوده و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: تعداد مشترکین برق قبل از انقلاب ۴۱ هزار مشترک بود که در حال حاضر در سال جاری به ۴۴۱ هزارمشترک رسیده و بسیاری از تجهیزات توزیع و فوق توزیع برق در استان زنجان تولید می‌شود.

وی بابیان اینکه زمان خاموشی در استان زنجان بسیار پایین‌تر از میانگین کشور است، افزود: ارائه خدمات در استان زنجان به‌صورت سرویس خط گرم انجام می‌شود و صنعت برق یک صنعت زیرساختی است.

علیزاده گفت: قبل از انقلاب اسلامی تولید برق در استان زنجان وجود نداشت و پس از انقلاب با افتتاح چندین نیروگاه در استان زنجان تولید برق آغاز شد.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب تنها هفت روستا در زنجان دارای برق بود ولی امروز ۸۹۳ روستای بالای ۱۰ خانوار در استان زنجان دارای برق هستند، برق‌رسانی به روستاهای استان ۱۲۷ برابر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان افزود: در مجموع ۹۷.۵ درصد جمعیت روستایی استان زنجان برق دارد و این از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است.