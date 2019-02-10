به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا اظهار داشت: مطمئن هستم که در ۲۲ بهمن امسال علیرغم وجود تمامی مشکلات ملت عزیزمان با حضور آگاهانه و هوشمندانه خود پاسخ تحریم های ظالمانه آمریکائی ها را خواهند داد و یکپارچه و متحد زیر پرچم اسلام و قران و ولایت فقیه با انسجام و اقتدار خود باردیگر عزمت ملت ایران را نمایش خواهند داد.

وی افزود: باید واقع بین باشیم. مشکلات داخلی داریم اما پس از گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران علیرغم فشارهای بسیاری که دشمنان و بدخواهان وارد کرده اند، در این چهل سال ایران قدرتمند شده است و یک درخت تنومند ۴۰ ساله با ریشه های عمیق و شاخه های گسترده شده که دامنه نفوذ آن تا مدیترانه گسترش پیدا کرده است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به نقش مردم اصفهان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: مردم اصفهان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیشتاز بودند و اولین حکومت نظامی در اصفهان تشکیل شد. جوانان انقلابی استان اصفهان، علما و بازاریان و همه اقشار استان در پیروزی این انقلاب پیشتاز بوده اند و علاوه بر آن در هشت سال دفاع مقدس فرزندان برومند و بسیجیان و ارتشیان دلاور و پاسداران غیور و در کنار آنها عزیزان جهاد سازندگی استان اصفهان با شجاعت و خردمندی در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس حضور پررنگ و تعیین کننده ای داشتند.

سرلشکر صفوی افزود: در پانصد سال گذشته دو مرحله تمدن سازی داشته ایم، یک مرحله در زمان صفویه که از اصفهان آغاز شد که شیعه و ایران یکپارچه شد و مرحله دوم با رویداد انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دوران دیگری از تمدن سازی آغاز گردیده است که به فضل الهی و برکت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) تا ۵۰ سال آینده یک فرهنگ و تمدن جدید اسلامی را خواهیم ساخت.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز در عرصه تمدنی، استان اصفهان علاوه بر آنکه قطب صنعتی کشور است، قطب فرهنگی و تمدنی است و فرصت های زیادی پیش روی این استان می باشد.

سرلشکر صفوی با اشاره به دیدار جمعی از مردم مردم اصفهان با مقام معظم رهبری افزود: در آن دیدار مقام معظم رهبری فرمودند: «اصفهان در مقطعی مرکز نورافشانی علمی در کشور و در دنیای اسلام بوده است و علما، دانشمندان و هنرمندان این خطه، دستیابی به این جایگاه را، افق فعالیتهای خود قرار دهند.»

وی اضافه کرد: باید جایگاه خودمان را پیدا کنیم، استان اصفهان علیرغم توانمندی‌های بالا و کسب رتبه های برتر کشور در بسیاری از امور اقتصادی، تولیدی و علمی و فرهنگی ، در سالهای اخیر هم در بخش اعتبارات دولتی و هم در سرمایه گذاری بخش خصوصی از برخی استان ها عقب افتاده است و بخش دولتی، این استان را استان برخوردار می دانند و اعتبارات کمتری به این استان اختصاص می دهند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامه داد: در این استان شاهد نوعی سرمایه گریزی بدلیل نامساعد بودن شرایط کسب و کار و البته برخی سخت گیری ها هستیم و لازم است استان اصفهان به سمت کار جمعی و مشارکت در برخی از امور روی آورد.

سرلشکر صفوی با اشاره به فعالیت های بنیاد نصف جهان در حل برخی از مشکلات استان اصفهان افزود: در تهران بیش از دویست نخبه اصفهانی داریم و در هماهنگی با مرجعیت و امام جمعه محترم و استاندار و بطور کلی استان اصفهان، بنیادی به نام بنیاد نصف جهان برای حل مشکلات کلان استان تشکیل دادیم تا مسائل استان بویژه موضوع آب و موضوعاتی از قبیل قطار سریع السیر به سمت حل شدن پیش رود و این بنیاد در امورات اجرایی دخالت نکرده و صرفا در سطح راهبردی به هدایت موضوعات می پردازد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به لزوم وحدت و همدلی در امورات استان و همچنین در بعد ملی گفت: باید یاد بگیریم باهم باشیم و در سطح ملی نیز اگر ملت ما و مسئولین و سران قوا باهم باشند می توانند کشور را به جلو و پیشرفت ببرند.