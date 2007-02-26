دادگاههای تخصصی رسیدگی به پرونده های اصل 44 راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر پیگیری امور مربوط به اصل 44 قانون اساسی ، گفت: بحث تخصصی کردن دادگاههای مربوط به امنیت سرمایه گذاری اقتصادی و بحث حمایت از مالکیت قانونی دو مقوله بسیار مهمی است که در بیانات مقام معظم رهبری نیز همواره تاکید شده است و قوه قضائیه نیز در این جهت اقدام خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: ایده های مقام معظم رهبری در این باره نقطه عطفی است که در مسایل اقتصادی باید به آن توجه شود و ایده های ارزنده آن عملی شود.

وی تاکید کرد: تمام تلاش های صورت گرفته و مجموعه اقدامات دستگاههای اجرایی و قوای سه گانه باید در جهت احیاء امنیت سرمایه گذاری باشد.

در ادامه جلسه مسئولان عالی قضائی ، اصلاح لایحه مجازات اسلامی بحث شده و اصلاحات مربوط به موضوع تعریف انواع قتل در قانون مجازات اسلامی صورت پذیرفت.