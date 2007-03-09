کنفرانس منطقه ای بغداد می تواند مقدمه ای برای مذاکرات کارساز دیگر باشد

احمد بخشایشی کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره برقراری کنفرانس منطقه ای بغداد که قرار است فردا برگزار شود، گفت : کنفرانس بغداد در نوع خود می تواند بهترین نشستی باشد که به امنیت عراق و رسیدن به تفاهم کمک کند. به ویژه که این نشست در چارچوب همسایگان عراق صورت می گیرد و اهمیت موضوع هم به خاطر آن است که برای اولین بار عربستان ، آمریکا در یک نشست مشترک در تعامل با ایران و سوریه قرار می گیرند .

وی افزود : این نشست مشترک علاوه بر اینکه مشکلات بغداد را مورد توجه قرار می دهد می تواند مقدمه ای برای مذاکرات بعدی باشد .

بخشایشی همچنین بیان داشت : از آنجا که مهمترین متهمین بی ثباتی عراق از دیدگاه آمریکا کشورهای ایران و سوریه هستند؛ حضور آنها در این نشست اهمیت برقراری ثبات در عراق را نشان می دهد .

وی در پایان افزود : همسایگان عراق در تامین امنیت این کشور با توجه به اینکه گروههایی در داخل آن گرایشهایی به کشورهای همسایه دارند، نقش مهمی دارند، اما کلید اصلی مشکل عراق در دست آمریکا است و خروج تدریجی و زمان بندی شده و جلب رضایت برخی کشورهای ناراضی منطقه نظیر عربستان توسط آمریکا بسیاری از مشکلات امنیتی عراق را حل خواهد کرد .