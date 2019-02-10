به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه رقابتهای جودو گرنداسلم پاریس، طی مراسمی با حضور «ماریوس ویزر» رئیس فدراسیون جهانی و «ژان لوک روژ» رئیس فدراسیون جودو فرانسه با اهداء هدایایی از «تدی رنر» قهرمانی که ۱۰ مدال طلا و یک نقره جهان، دو طلا و یک برنز المپیک را در کارنامه دارد تقدیر شد. در این مراسم دان ۶ جودو از سوی رئیس فدراسبون جهانی به او اهدا شد.

وی بعد از این مراسم به خبرنگاران گفت: رسیدن به هر مدالی ارزش و طعم خاص خود را دارد، ولی برای من اولین مدال طلای جهان که سال ۲۰۰۷ در ریو کسب کردم، متفاوت بود. تمرینات خود را برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ آغاز کرده و هدفم کسب سومین طلای المپیک است و بعید است که در طول سال ۲۰۱۹ در تورنمنتی شرکت کنم.

رنر افزود: سال آینده در همین رقابتهای گرنداسلم پاریس شرکت می کنم تا برای رسیدن به المپیک به آمادگی لازم دست پیدا کرده باشم. البته مربیان من اعتقاد دارند باید هر چه زودتر به تاتامی مسابقات برگردم.

رئیس فدراسیون جهانی جودو نیز در این مراسم گفت: «تدی» افتخار جودو فرانسه و جامعه جهانی جودوست، او الگویی برای تمام جودوکاران است، به او تبریک می گویم و امیدوارم همچنان او را روی تاتامی مسابقات ببنیم و از مبارزاتش لذت ببریم.

«فرد اسکالانتی » دوست صمیمی این قهرمان جودو که به کمک او از با بیماری مبارزه کرد در این سخنانی گفت: من به «تدی» لقب «استاد تاتامی» داده ام ، مدعیان سنگین وزن جهانی و رقبای او همچنان باید سالها نگران باشند، چرا که «رنر» قصد ندارد از دنیای قهرمانی خداحافظی کند و دوستداران او می توانند منتظر مبارزات او روی تاتامی باشند. هدف او کسب سومین طلای المپیک است و شاید فراتر از آن تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس و مبارزه پای برج ایفل را در ذهن داشته باشد.