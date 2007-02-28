حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید برضرورت روشن شدن قرائت های خاص از اصلاح طلبی با تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی، به تشریح اهداف تدوین این برنامه پرداخت.

وی دولت اصلاحات را شفاف ترین و روشن ترین دولت در ارائه مواضع در زمینه های مختلف خواند و در تشریح تاریخچه تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی اظهار داشت : همزمان با کاندیداتوری آقای خاتمی در سال 75 برای انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از همفکرانش برنامه های آتی دولت وی را در قالب 14 ماده با محوریت اندیشه و فکر آقای خاتمی در زمینه های مختلف تهیه و تدوین کردند که این برنامه به عنوان میثاق رئیس جمهور با مردم قبل از انتخابات 76 توزیع شد.

موسوی لاری افزود: در حقیقت آقای خاتمی به عنوان محور این حرکت، اولین کسی بود که به صورت مرتب و منظم دیدگاههای خود را برای اداره کشور مطرح کرد، هم در زمینه اقتصاد، هم در زمینه سیاست و هم در زمینه فرهنگ و سایر مسائل، پس از اینکه در خرداد 76 مدیریت اجرائی کشور در اختیار وی و مجموعه دوستان همراه و همفکر او قرار گرفت، کار تدوین برنامه سوم و برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله توسط این مجموعه به انجام رسید.

دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز با تاکید بر اینکه برنامه های سوم و چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله حاصل تفکر و نگاه اصلاح طلبان است، تصریح کرد: همان دیدگاه و سلیقه و برداشت که در حقیقت قبل از خرداد 76 خود را عرضه کرد و مورد اعتماد مردم قرار گرفت، نظرات خود را در قالب سندهای رسمی برنامه سوم و چهارم و سند چشم انداز توسعه به مردم عرضه کرد، بنابراین مبانی و شیوه کار اصلاح طلبان در قالب این سندها کاملا تبیین و روشن شد.

برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نمادی از تفکر اصلاح طلبی واندیشه هایی است که این مجوعه برای اداره کشور داشته است

موسوی لاری تاکید کرد: البته وقتی می گوئیم دیدگاه ها در قالب سندهای رسمی ارائه شد، معنای این امر این است که این دیدگاهها به مجلس و مراجع دیگری هم برده شد و برخی از دیدگاههایی که توسط جریان اصلاح طلب برای اداره جامعه مفید تشخیص داده می شد، توسط مراجع دیگری که صاحب نفوذ و تاثیر گذار در جامعه بودند، مثل مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان مورد قبول واقع نشد.

" آن چیزی که می توانیم بگوئیم این است که سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های سوم و چهارم در حقیقت نمادی از تفکر اصلاح طلبی است و اندیشه هایی که این مجوعه برای اداره کشور داشته است".

وی با این توضیح افزود : بنابراین هم قبل از موفقیت در انتخابات دوم خرداد 76 و هم بعد از آن جریان اصلاح طلبی برنامه داشته و مبانی اش مشخص بوده و دستورالعمل ها، مصوبات و چاره اندیشی هایی که تصویب و تدبیر می شد در قالب همین چارچوب بوده است.

این فعال سیاسی با اشاره به تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی اظهار داشت: آن چیزی که امروز به عنوان یک ضرورت مطرح شده، اولا: گذشت زمان، تحولات جامعه و تغییراتی است که در جامعه بوجود آمده و بالطبع نمی توانیم از کنارش بی تفاوت بگذریم و بگوئیم که این تحولات در آینده تاثیری ندارد.

موسوی لاری تاکید کرد: اگر جمعی برای آینده برنامه داشته باشند ، حتما باید گذشته را مورد ارزیابی قرار بدهند و نقادی بکنند، وضعیت امروز را ببینند و برای آینده برنامه متناسب با آینده ارائه کنند، چرا که برنامه ای که سال 75ارائه می شود با برنامه ای که بعدها ارائه می شود نمی تواند یکسان باشد.

این عضو کابینه دولت خاتمی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر مبانی برنامه سال 75 با برنامه امروز یکی باشد اما از نظر ویژگیهای زمانی و شرایط امروزی حتما تحت تاثیر شرایط قرار می گیرد و باید مورد توجه قرار بگیرد که این بحث خیلی روشن است.

گروه‌های سیاسی کشور به سه دسته اصولگرا، اصلاح طلب و محافظه کار تقسیم شده‌اند

موسوی لاری در مورد دومین علت و هدف تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی اظهار داشت: وقتی جریانی مثل جریان اصلاح طلبی خودش را عرضه می کند و به نقطه ای می رسد که مورد قبول قرار می گیرد ممکن است قرائت های مختلفی از آن ارائه شود.

وی ادامه داد: برای آنهائی که امروز می خواهند با این تفکر آشنا بشوند باید روشن بشود که کدام قرائتی است که می تواند قرائت غالب و قرائت رایج جریان اصلاح طلبی تلقی شود، کدام برداشت ها در زمینه مسائل داخلی، خارجی، در حوزه فرهنگ و اجتماع و مدیریت داخلی و کدام قرائت از اصلاح طلبی به معنایی که ما به آن پایبند هستیم می تواند به عنوان اصلاحات تلقی شود.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز افزود: اگر هر گروهی که تحت عنوان اصلاح طلبی شناخته شده است، نظراتش را مطرح کند و این نقطه نظرات با هم در تعارض باشد، بالاخره مخاطب بهتر می تواند یک نگاه را به عنوان نگاه اصلی انتخاب کند، باید هم مبانی به صورت روشن و شفاف عرضه شود و هم راهکارها و روشها و شیوه های عمل کاملا مشخص شود تا مخاطبی که برای فردا می خواهد انتخاب کند بداند که اولا کدام قرائت، قرائت مطلوب اوست و ثانیا این قرائت چگونه فراگیر می شود و همه آنهائی که داعیه اصلاح طلبی دارند پشت سر آن قرار می گیرند.

موسوی لاری نتیجه گیری کرد: با در نظر گرفتن این دو فرض، جریان اصلاح طلبی باید با تغییرات و تحولاتی که در جامعه رخ داده، همراه شود و متناسب با آن راهکار ارائه کند حتی اگر مبانی هیچ تغییری نکند و نگاهها و اصول و ارزشها همان باشد.



وزیر کشور دولت اصلاحت با بیان اینکه روشهای اصلاح طلبانه ممکن است متناسب با شرایط عوض شود، افزود : آنچه که امروز موجب تلقیات مختلف گروه های اصلاح طلب در زمینه اقتصاد، سیاست خارجی و مسائل اجتماعی شده است باید توسط کسانی که پایبند به روش اصلاح طلبانه هستند با ارائه اصول، مبانی و چارچوب های خودشان بررسی و قرائت کلی اصلاح طلبانه کاملا مشخص و نمایان شود.

وی دربخش دیگری از این گفتگو ضمن تشریح اهداف تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی به دفاع از جریان اصلاحات پرداخت و اصلاح طلبان را پاسدارا واقعی اصالتهای نظام و انقلاب خواند.

اصلاح طلبان، پاسداران واقعی اصالت های نظام و انقلاب هستند و بر انداز خواندن اصلاح طلبان بچه گانه است

موسوی لاری با اشاره به برخی جو سازی ها از سوی برخی افراد و گروهها علیه اصلاح طلبان و برانداز خواندن آنها گفت: این اتهام ها یعنی اینکه اصلاح طلبانی که خودشان اصل نظام هستند می خواهند خودشان را براندازند، این حرفهای و حرفهای این چنینی، مسخره و بسیار بچه گانه است که از سوی یک عده که فقط تا نوکی بینی شان را می بینند، مطرح می شود.

دبیر اجرائی مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: این افراد اول حرف می زنند و بعد فکر می کنند، و به تبعات اظهاراتشان توجهی ندارند، جملات و کلماتی از زبانشان بیرون می آید بعد می نشینند فکر می کنند و تحلیل می کنند که درست بوده یا غلط.

وی افزود: در حال حاضر گروههای سیاسی به سه دسته محافظه کار، اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم شده اند و این افراد که این اتهامات را علیه جریان اصلاح طلبی و شخصیت های اصلاح طلب مطرح می کنند به طیف خاصی از محافظه کاران تعلق دارند و جالب آن است که حتی اغلب محافظه کاران هم این حرفها را، حرفهای خام و غیر عقلانی می دانند و اصولگرایان واقعی هم محلی به این افراد نمی گذارند.

موسوی لاری در ادامه با اشاره به"مشترک بودن برخی تفکرات و مبانی اصلاح طلبان و اصولگرایان واقعی" گفت: اصولگرایان واقعی و اصلاح طلبان در این اصل که نظام اسلامی گزینه منحصر به فرد آنهاست با هم اختلاف ندارند و مشترک هستند، اما اینکه چگونه از کیان این نظام دفاع کنند و چگونه آن را ارائه دهند و چه برداشتی از آن را عرضه کنند مورد اختلاف آنهاست.

نظام اسلامی گزینه منحصر به فرد اصلاح طلبان و اصولگرایان است

این فعال سیاسی ادامه داد: ما فکر می کنیم که بهترین برداشت از مبانی نظام و انقلاب توسط اصلاح طلبان ارائه شده و می شود و آنها به حق، پاسدار واقعی اصالت های نظام و انقلابند.

موسوی لاری با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان ریشه در عمق نظام و انقلاب دارند، گفت: مگر می شود عناصری در پیدایش انقلاب نقش اول داشتند، در اداره امور انقلاب نقش اول داشتند، در ارائه فکر و اندیشه انقلابی و آرمانهای امام پایبندی شان محکم تر از دیگران بوده، بخواهند خودشان و نظامی که خودشان آفریده اند را براندازی کنند.