محرومیت و تعلیق برای مدیر فوتبالی از هرگونه فعالیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیمهای کیا تهران و فولاد خوزستان از سری لیگ قهرمانی نونهالان در حالی برگزار شد که از سوی مهدی پور، مدیر آکادمی منتسب به تیم فولاد خوزستان تخلفاتی صورت گرفت. وی طبق ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال در تمامی مسابقات معلق و محروم است.

وی جهت ادای پاره ای از توضیحات روز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه باید در کمیته انضباطی حضور یابد.

همچنین پس از ارائه گزارش مسئول دپارتمان داوری علیه وحید بیاتلو، سرمربی تیم نود ارومیه مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه پس از بازی برابر تیم کارون اروند خرمشهر، وی به توبیخ کتبی و پرداخت ۵ میلیون ریال جرمیهی نقدی محکوم شد.