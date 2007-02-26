مهدی مکاری، مدیر تالار مولوی، درباره برنامههای این تالار در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: "اجرای نمایش "خواب آهسته مرگ" به زودی در تالار اصلی مولوی آغاز میشود و تا پایان سال ادامه دارد. تا زمانی که تعطیل رسمی اعلام نشود اجرای برنامههای ما ادامه خواهد داشت و در حقیقت روز 28 اسفند آخرین روز کاری ما خواهد بود."
وی در ادامه درباره برنامههای سال آینده تالار مولوی افزود: "سال 86 را با اجرای نمایشهای دانشجویی آغاز میکنیم. تاکنون اجرای سه نمایش دانشجویی برای سال آینده قطعی شده است. همچنین دو نمایش دانشجویی هم برای اجرا در سال آینده معرفی شدهاند که در حال بررسی آنها هستیم. "رومئو و ژانت" به کارگردانی هما روستا، یک نمایش به کارگردانی مسعود رایگان و نمایشی به کارگردانی شکوفه ماسوری دیگر اجراهای ما در فصل بهار است."
مکاری در پایان درباره بازسازی تالار مولوی گفت: "کار بازسازی تالار به طور نسبی شروع شده و تا سال آینده هم ادامه خواهد داشت، اما این امر به تعطیلی تالار مولوی منجر نمیشود."
تالار مولوی سال جاری را با نمایش "خواب آهسته مرگ" به پایان میرساند و بهار سال آینده میزبان نمایشهای هما روستا و مسعود رایگان است.
کد مطلب 453822
نظر شما